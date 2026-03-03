Premier Węgier Viktor Orban oświadczył, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny.
Otrzymałem szczegółowy raport dotyczący ataku na rurociąg Przyjaźń i jego stanu. Na podstawie zdjęć satelitarnych i dostępnych nam informacji operacyjnych jasne jest, że rurociąg jest sprawny. Ustaliliśmy też, że (rosyjski) atak nie uszkodził bezpośrednio ropociągu, dlatego nie ma żadnych technicznych przeszkód, by wznowić jego pracę
— ogłosił węgierski premier.
Dodał, że „upubliczni zdjęcia satelitarne, żeby każdy mógł je zobaczyć”.
Ponownie wzywam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by przywrócił pracę rurociągu, aby zakończyć ten spór. Apeluję też o wpuszczenie (na Ukrainę - PAP) inspektorów z Węgier i Słowacji. Utrzymamy decyzje podjęte w odpowiedzi na wstrzymanie transportu ropy, dopóki Ukraina go nie przywróci
— zaznaczył Orban.
To, co robi prezydent Zełenski, to zwykły szantaż wobec Węgier, ale się nie poddamy i przełamiemy tę blokadę
— zakończył premier Węgier.
Oskarżenia wobec Zełenskiego
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto oskarżył Zełenskiego o przeprowadzenie „aktu agresji” wobec Węgier.
W jego ocenie „decyzja o zablokowaniu dostaw ropy na Węgry została podjęta w Monachium przez oś Bruksela-Berlin-Kijów, by pomóc opozycyjnej partii TISZA w utworzeniu przyjaznego Ukrainie rządu na Węgrzech”. Wybory parlamentarne odbędą się w tym kraju 12 kwietnia. Większość niezależnych sondaży daje Tiszy od kilku do kilkunastu procent przewagi nad rządzącym Fideszem Orbana.
Sprawa rurociągu
Rurociąg Przyjaźń został uszkodzony pod koniec stycznia w wyniku rosyjskiego ataku. Kijów zapewnia, że jest remontowany, jednak Budapeszt z Bratysławą utrzymują, że ukraińskie władze celowo wstrzymują przywrócenie transportu rosyjskiej ropy.
W reakcji na wstrzymanie dostaw Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.
