Premier Węgier Viktor Orban oświadczył, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny.

Otrzymałem szczegółowy raport dotyczący ataku na rurociąg Przyjaźń i jego stanu. Na podstawie zdjęć satelitarnych i dostępnych nam informacji operacyjnych jasne jest, że rurociąg jest sprawny. Ustaliliśmy też, że (rosyjski) atak nie uszkodził bezpośrednio ropociągu, dlatego nie ma żadnych technicznych przeszkód, by wznowić jego pracę

— ogłosił węgierski premier.

Dodał, że „upubliczni zdjęcia satelitarne, żeby każdy mógł je zobaczyć”.

Ponownie wzywam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by przywrócił pracę rurociągu, aby zakończyć ten spór. Apeluję też o wpuszczenie (na Ukrainę - PAP) inspektorów z Węgier i Słowacji. Utrzymamy decyzje podjęte w odpowiedzi na wstrzymanie transportu ropy, dopóki Ukraina go nie przywróci

— zaznaczył Orban.

To, co robi prezydent Zełenski, to zwykły szantaż wobec Węgier, ale się nie poddamy i przełamiemy tę blokadę

— zakończył premier Węgier.

CZYTAJ TAKŻE: Ostry spór z Ukrainą i UE. Orban rozmieszcza wojska wokół infrastruktury krytycznej! „Węgier nie da się szantażować”

Oskarżenia wobec Zełenskiego

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto oskarżył Zełenskiego o przeprowadzenie „aktu agresji” wobec Węgier.

W jego ocenie „decyzja o zablokowaniu dostaw ropy na Węgry została podjęta w Monachium przez oś Bruksela-Berlin-Kijów, by pomóc opozycyjnej partii TISZA w utworzeniu przyjaznego Ukrainie rządu na Węgrzech”. Wybory parlamentarne odbędą się w tym kraju 12 kwietnia. Większość niezależnych sondaży daje Tiszy od kilku do kilkunastu procent przewagi nad rządzącym Fideszem Orbana.

CZYTAJ TAKŻE: Orban mówi „nie” RE i Ukrainie. W tle pożyczka na 90 mld euro i ropociąg. „Nie poprę żadnej decyzji korzystnej dla Ukrainy, dopóki…”

Sprawa rurociągu

Rurociąg Przyjaźń został uszkodzony pod koniec stycznia w wyniku rosyjskiego ataku. Kijów zapewnia, że jest remontowany, jednak Budapeszt z Bratysławą utrzymują, że ukraińskie władze celowo wstrzymują przywrócenie transportu rosyjskiej ropy.

W reakcji na wstrzymanie dostaw Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. 1468. dzień wojny na Ukrainie. W ciągu zimy Rosja zaatakowała ponad 700 rakietami różnego typu

Adrian Siwek/PAP

