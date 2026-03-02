Żona ajatollaha Chameneia nie żyje! Zmarła na skutek obrażeń doznanych w wyniku ataku. Informację podały irańskie media państwowe

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/X Nexta
autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/X Nexta

Mansure Chożaste, żona nieżyjącego przywódcy duchowego i politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia, zmarła na skutek obrażeń doznanych w wyniku amerykańsko-izraelskiego ataku - podały irańskie media państwowe, cytowane przez agencję Reutera.

Jak przekazał portal Iran International, powołując się na irańskie media, Chożaste zapadła w śpiączkę wskutek amerykańsko-izraelskich ataków już 28 lutego.

Do tej pory, jak podała agencja Fars, w atakach amerykańsko-izraelskich zginęło co najmniej czworo członków rodziny najwyższego przywódcy: córka Chameneia, zięć, wnuk i synowa.

Atak na Iran

28 lutego rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Zaatakowana została m.in. siedziba najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe, w tym obiekty zbrojeniowe. Iran odpowiedział, uderzając w amerykańskie bazy w regionie i Izrael.

CZYTAJ TAKŻE:

RELACJA. Trzecia doba wojny z Iranem. Media: żona Chameneia zmarła na skutek obrażeń doznanych w ataku!

Trump w orędziu: „Działania bojowe trwają obecnie z pełną mocą i będą kontynuowane, dopóki wszystkie nasze cele nie zostaną osiągnięte”

Adam Stankiewicz/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych