Nie żyje kolejny amerykański żołnierz. Został poważnie ranny podczas pierwszych ataków Iranu. Był hospitalizowany

Zdj. ilustracyjne - naszywka na mundurze żołnierza US Army / autor: Fratria
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w dziś o śmierci czwartego żołnierza w wyniku irańskich ataków. Wojskowy zmarł z powodu odniesionych wcześniej ran. Był hospitalizowany, ponieważ podczas pierwszych ataków Iranu odniósł poważne obrażenia.

Do godz. 7.30 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 13.30 w Polsce), 2 marca, w akcji zginęło czterech amerykańskich żołnierzy. Czwarty, który został poważnie ranny podczas pierwszych ataków Iranu, ostatecznie zmarł na skutek odniesionych obrażeń

— napisano w oświadczeniu CENTCOM.

Dodano, że działania bojowe nadal trwają, a tożsamość zmarłego zostanie ogłoszona dobę po poinformowaniu jego rodziny.

Ranni i zabici amerykańscy żołnierze

Dowództwo poinformowało w sobotę o śmierci trzech żołnierzy i poważnym ranieniu pięciu kolejnych. Według stacji CNN straty były wynikiem ataku dronowego na bazę w Kuwejcie.

Prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że ofiar wśród wojsk USA będzie prawdopodobnie więcej, a w wywiadzie dla dziennika „New York Times” przyznał, że dotychczasowe straty są mniejsze od prognoz.

Niestety, prawdopodobnie będzie ich więcej, zanim to się skończy. Tak to już jest

— powiedział w sobotnim orędziu.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

