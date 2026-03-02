WIDEO

3 amerykańskie F-15 zestrzelone w Kuwejcie. To tzw. friendly fire. Sześciu członków załóg myśliwców bezpiecznie się katapultowało

Kuwejt, zdj. ilustracyjne. Na miniaturach nagrania z zestrzelenia samolotów / autor: Son_patty, Pixabay CC0
Kuwejt, zdj. ilustracyjne. Na miniaturach nagrania z zestrzelenia samolotów / autor: Son_patty, Pixabay CC0

Obrona przeciwlotnicza Kuwejtu zestrzeliła omyłkowo trzy amerykańskie samoloty F-15 – poinformowało dziś Dowództwo Centralne USA, cytowane przez agencję Reutera. Władze Kuwejtu zapewniły o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie.

Sześciu członków załóg zestrzelonych samolotów katapultowało się bezpiecznie, są w stanie stabilnym

— napisano w komunikacie.

Zestrzelenie było efektem „friendly fire”

Samoloty brały udział w działaniach przeciwko Iranowi, a ich zestrzelenie było efektem tzw. friendly fire (przyjacielski ogień), czyli omyłkowego ostrzału przez siły własne lub sojusznicze.

W czasie działań bojowych, które obejmowały ataki irańskich samolotów, pocisków balistycznych i dronów, amerykańskie myśliwce zostały omyłkowo zestrzelone przez kuwejcką obronę przeciwlotniczą

— napisano w oświadczeniu CENTCOM.

Władze Kuwejtu wszczynają dochodzenie

Jak dodano, władze Kuwejtu poinformowały o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie.

Wcześniej o incydentach z udziałem amerykańskich samolotów informowało ministerstwo obrony Kuwejtu, podając, że rozbiło się kilka amerykańskich samolotów.

Podsumowanie

United States Central Command poinformowało, że kuwejcka obrona przeciwlotnicza omyłkowo zestrzeliła trzy amerykańskie myśliwce F-15 Eagle podczas działań bojowych przeciwko Iranowi. Do incydentu doszło w wyniku tzw. friendly fire, w trakcie odpierania ataków irańskich samolotów, rakiet balistycznych i dronów. Sześciu członków załóg katapultowało się i znajduje się w stanie stabilnym. Władze Kuwejtu zapowiedziały wszczęcie dochodzenia w sprawie zdarzenia.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

