Obrona przeciwlotnicza Kuwejtu zestrzeliła omyłkowo trzy amerykańskie samoloty F-15 – poinformowało dziś Dowództwo Centralne USA, cytowane przez agencję Reutera. Władze Kuwejtu zapewniły o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie.
Sześciu członków załóg zestrzelonych samolotów katapultowało się bezpiecznie, są w stanie stabilnym
— napisano w komunikacie.
Zestrzelenie było efektem „friendly fire”
Samoloty brały udział w działaniach przeciwko Iranowi, a ich zestrzelenie było efektem tzw. friendly fire (przyjacielski ogień), czyli omyłkowego ostrzału przez siły własne lub sojusznicze.
W czasie działań bojowych, które obejmowały ataki irańskich samolotów, pocisków balistycznych i dronów, amerykańskie myśliwce zostały omyłkowo zestrzelone przez kuwejcką obronę przeciwlotniczą
— napisano w oświadczeniu CENTCOM.
Władze Kuwejtu wszczynają dochodzenie
Jak dodano, władze Kuwejtu poinformowały o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie.
Wcześniej o incydentach z udziałem amerykańskich samolotów informowało ministerstwo obrony Kuwejtu, podając, że rozbiło się kilka amerykańskich samolotów.
Podsumowanie
United States Central Command poinformowało, że kuwejcka obrona przeciwlotnicza omyłkowo zestrzeliła trzy amerykańskie myśliwce F-15 Eagle podczas działań bojowych przeciwko Iranowi. Do incydentu doszło w wyniku tzw. friendly fire, w trakcie odpierania ataków irańskich samolotów, rakiet balistycznych i dronów. Sześciu członków załóg katapultowało się i znajduje się w stanie stabilnym. Władze Kuwejtu zapowiedziały wszczęcie dochodzenia w sprawie zdarzenia.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
