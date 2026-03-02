„Antytrumpizm przesłania wszystko. Nie pozwala na chłodną analizą zarówno motywów, jak i decyzji podejmowanych przez USA. To samo widzieliśmy na początku stycznia podczas akcji w Wenezueli. Jeśli Trump decyduje się na takie drastyczne kroki, to tylko wtedy, gdy jest w 90. proc. pewien powodzenia swoich zamiarów. Pytanie: ‘Co jest teraz zamiarem Trumpa?’” - powiedział redaktor Grzegorz Kuczyński w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do pytania o krytykę Trumpa przez liberalnych przywódców po atau na Iran.
Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie, jak można ich ewakuować?
Wydaje mi się, że wyjściem jest przewiezienie drogą lądową w bezpieczne miejsce i stamtąd ewakuacja
— powiedział ekspert od spraw międzynarodowych.
