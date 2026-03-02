Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Kuczyński: Przestrzegałbym przed stawianiem tezy, że Islamska Republika została pozbawiona władz i kierownictwa

  • Świat
  • opublikowano:
Na zdjęciu prezydent USA Donald Trump, w miniaturze red. Grzegorz Kuczyński / autor: Telewizja wPolsce24/PAP/EPA
Na zdjęciu prezydent USA Donald Trump, w miniaturze red. Grzegorz Kuczyński / autor: Telewizja wPolsce24/PAP/EPA

Antytrumpizm przesłania wszystko. Nie pozwala na chłodną analizą zarówno motywów, jak i decyzji podejmowanych przez USA. To samo widzieliśmy na początku stycznia podczas akcji w Wenezueli. Jeśli Trump decyduje się na takie drastyczne kroki, to tylko wtedy, gdy jest w 90. proc. pewien powodzenia swoich zamiarów. Pytanie: ‘Co jest teraz zamiarem Trumpa?’” - powiedział redaktor Grzegorz Kuczyński w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do pytania o krytykę Trumpa przez liberalnych przywódców po atau na Iran.

Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie, jak można ich ewakuować?

Wydaje mi się, że wyjściem jest przewiezienie drogą lądową w bezpieczne miejsce i stamtąd ewakuacja

— powiedział ekspert od spraw międzynarodowych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: RELACJA. Trzecia doba wojny z Iranem. Przedstawiciel Teheranu przy MAEA: Trafiony został irański obiekt jądrowy w Natanz

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych