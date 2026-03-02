Izrael wziął na cel Hezbollah. Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał Ejal Zamir ogłosił rozpoczęcie „kampanii ofensywnej” przeciwko organizacji na terenie Libanu. Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył, że Tel Awiw skupił się na przywódcy Hezbollahu Naimie Kasemie.
Rozpoczęliśmy kampanię ofensywną przeciwko Hezbollahowi. Nie jesteśmy już tylko w defensywie, teraz przechodzimy do ofensywy
— oświadczył Zamir po ocenie sytuacji operacyjnej. Podkreślił, że wojsko musi przygotować się na „wiele dni walki” oraz utrzymać „silną gotowość obronną”.
Dziś w nocy izraelskie siły zbrojne przeprowadziły pierwsze ataki w „odpowiedzi na wystrzelenie przez Hezbollah pocisków w stronę Państwa Izrael”. Uderzenia lotnicze objęły cele w Bejrucie oraz w południowym Libanie. Według danych libańskich władz w wyniku izraelskich bombardowań zginęło co najmniej 31 osób, a 149 zostało rannych.
Hezbollah ogłosił w niedzielę odwet za śmierć najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia. Zginął on w amerykańsko-izraelskich bombardowaniach Iranu. Zabici zostali również niektórzy z jego najbliższych współpracowników.
Izrael wziął na cel szefa Hezbollahu
Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył, że po ataku Hezbollahu, szef tej organizacji Naim Kasem znalazł się na celowniku sił izraelskich.
Organizacja terrorystyczna Hezbollah zapłaci wysoką cenę za ostrzał Izraela, a Naim Kasem, sekretarz generalny Hezbollahu, który podjął decyzję o ostrzale pod presją Iranu, jest od teraz wyraźnym celem do wyeliminowania
— napisał Kac w serwisie X.
Ktokolwiek „podąży ścieżką” byłego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneia, który zginął w izraelsko-amerykańskim ostrzale, „wkrótce znajdzie się razem z nim w otchłani piekła łącznie ze wszystkimi wyeliminowanymi z osi zła” - oświadczył Kac.
Iran wspiera i finansuje Hezbollah, zbrojne ugrupowanie działające na terenie Libanu. W reakcji na ataki na Iran Hezbollah oświadczył wczoraj, że „stawi czoło” amerykańsko-izraelskiej agresji. Kasem zapewnił, że „bez względu na cenę nie opuścimy (…) pola walki”.
Atak Hezbollahu na Izrael potępił natomiast premier Libanu Nawaf Salam.
Ostrzał rakietowy z południowego Libanu jest nieodpowiedzialnym i podejrzanym aktem, który zagraża bezpieczeństwu Libanu i daje Izraelowi pretekst do kontynuowania ataków
— napisał Salam na platformie X.
Izraelskie ataki odwetowe
Izraelska armia rozpoczęła już odwetowe ataki na cele Hezbollahu.
Rzecznik armii Izraela generał Effie Defrin uprzedził, że szyicka organizacja zapłaci „wysoką cenę” za nocny atak na Izrael.
Hezbollah otworzył ogień; zdecydował się rozpocząć kampanię. Zapłaci za to wysoką cenę
— powiedział dziennikarzom cytowany przez portal Times of Israel Defrin na konferencji prasowej. Stwierdził, że w odpowiedzi na atak Hezbollahu armia zaatakowała dziesiątki celów Hezbollahu w Libanie, w tym w jego stolicy Bejrucie.
Zaatakowaliśmy dziesiątki centrów dowodzenia i wyrzutni rakietowych należących do organizacji. Zaatakowaliśmy również wyższych rangą dowódców, jednych z ostatnich żyjących jeszcze urzędników najwyższego szczebla w tej organizacji
— powiedział dodając, że wyniki ataków są obecnie analizowane.
Generał uprzedził, że zostaną przeprowadzone naloty na cele w południowym Libanie. Armia wydała ostrzeżenia dla mieszkańców kilkudziesięciu wiosek.
Adam Bąkowski/PAP
