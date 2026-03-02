WIDEO, ZDJĘCIA

Kilka amerykańskich samolotów rozbiło się w Kuwejcie. Członkowie wszystkich załóg przeżyli! W sieci pojawiły się nagrania

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
W miniaturach nagrania z Kuwejtu, zdjęcie ilustracyjne w tle - trajektorie rakiet na niebie na Bliskim Wschodzie / autor: PAP/EPA, X
W miniaturach nagrania z Kuwejtu, zdjęcie ilustracyjne w tle - trajektorie rakiet na niebie na Bliskim Wschodzie / autor: PAP/EPA, X

Kilka amerykańskich samolotów myśliwskich rozbiło się w poniedziałek rano na terytorium Kuwejtu, członkowie wszystkich załóg przeżyli – poinformowało ministerstwo obrony tego państwa, cytowane przez agencję Reutera.

Do incydentów najprawdopodobniej doszło w związku z operacją, jaką siły amerykańskie od soboty prowadzą wraz z Izraelem przeciwko Iranowi.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. Trzecia doba wojny z Iranem. Eksplozje w Dausze; alarmy w stolicach Zatoki Perskiej. Izrael z ofensywą przeciwko Hezbollahowi

Nagrania wideo opublikowane na portalach społecznościowych wskazują, że chodzi o co najmniej jeden samolot typu F-15E.

W sieci padają sugestie (niepotwierdzone), że mógł to być to efekt „bratobójczego” ostrzału, tzw. friendly fire - czyli omyłkowego ostrzału przez siły własne lub sojusznicze.

F-15E jest modyfikacją samolotu myśliwskiego F-15, zaprojektowanego w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 70. Wersja ta jest przeznaczona przede wszystkim do atakowania celów naziemnych; załoga samolotu składa się z dwóch osób - pilota i operatora systemów uzbrojenia.

CZYTAJ TAKŻE: Amerykanie pochwalili się bombowcami B-2. Były uzbrojone w 900-kilogramowe bomby! „Uderzyły w irańskie umocnione obiekty”. WIDEO

Adam Kacprzak/PAP/X

