Kilka amerykańskich samolotów myśliwskich rozbiło się w poniedziałek rano na terytorium Kuwejtu, członkowie wszystkich załóg przeżyli – poinformowało ministerstwo obrony tego państwa, cytowane przez agencję Reutera.
Do incydentów najprawdopodobniej doszło w związku z operacją, jaką siły amerykańskie od soboty prowadzą wraz z Izraelem przeciwko Iranowi.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. Trzecia doba wojny z Iranem. Eksplozje w Dausze; alarmy w stolicach Zatoki Perskiej. Izrael z ofensywą przeciwko Hezbollahowi
Nagrania wideo opublikowane na portalach społecznościowych wskazują, że chodzi o co najmniej jeden samolot typu F-15E.
W sieci padają sugestie (niepotwierdzone), że mógł to być to efekt „bratobójczego” ostrzału, tzw. friendly fire - czyli omyłkowego ostrzału przez siły własne lub sojusznicze.
F-15E jest modyfikacją samolotu myśliwskiego F-15, zaprojektowanego w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 70. Wersja ta jest przeznaczona przede wszystkim do atakowania celów naziemnych; załoga samolotu składa się z dwóch osób - pilota i operatora systemów uzbrojenia.
CZYTAJ TAKŻE: Amerykanie pochwalili się bombowcami B-2. Były uzbrojone w 900-kilogramowe bomby! „Uderzyły w irańskie umocnione obiekty”. WIDEO
Adam Kacprzak/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754451-kilka-amerykanskich-samolotow-rozbilo-sie-w-kuwejcie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.