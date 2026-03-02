Baza brytyjskich sił powietrznych na Cyprze została nocą zaatakowana przez drona. Straty są niewielkie, a prezydent Cypru Nikos Christodulidis poinformował, że jego kraj bierze i nie ma zamiaru brać udziału w akcjach wojskowych. Głos ws. zabrała również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Chcę jasno powiedzieć, że nasz kraj nie uczestniczy i nie ma zamiaru uczestniczyć w żadnej akcji militarnej
— zapewnił Christodulidis w oświadczeniu. Dodał, że jest w stałym kontakcie z europejskimi przywódcami.
Agencja AP podkreśliła, że atak Shaheda na bazę RAF na Cyprze nastąpił wkrótce po oświadczeniu brytyjskiego premiera Keira Starmera, który poinformował wczoraj, że na prośbę USA zgodził się, by brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet w „celu defensywnym”. Zaznaczył przy tym, że siły brytyjskie nie są zaangażowane w ataki ofensywne na Iran. Na bazę wysłane miały być dwa drony, z czego jeden udało się zestrzelić.
USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie w rozlokowane tam amerykańskie bazy.
„Wspólnie, stanowczo i jednoznacznie wspieramy”
Przewodnicząca Komisji Europejskiej zabrała głos po ataku na brytyjską bazę na Cyprze
Chociaż Republika Cypryjska nie była celem, chcę jasno powiedzieć: wspólnie, stanowczo i jednoznacznie wspieramy nasze państwa członkowskie w obliczu każdego zagrożenia
— napisała Ursula von der Leyen na platformie X.
Prezydent Cypru Nikos Christodulidis potwierdził w poniedziałek, że baza brytyjskich sił powietrznych na wyspie została zaatakowana nocą przez drona, co spowodowało niewielkie szkody materialne. Wcześniejsze doniesienia mówiły, że w ataku na bazę Akrotiri uczestniczyły dwa bezzałogowce, z których jeden został strącony.
Adam Bąkowski/PAP/X
