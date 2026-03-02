Rozpoczęła się trzecia doba konfliktu Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. W niedzielę irańskie media państwowe potwierdziły, że w sobotnich uderzeniach zginął Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Teheran jeszcze w sobotę odpowiedział ataki odwetowymi na izraelskie miasta i amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Na portalu wPolityce.pl na bieżąco śledzimy i relacjonujemy wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Zapraszamy do śledzenia!
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe. Potwierdzono śmierć Chameneia!
Poniedziałek, 2 marca 2026 r.
19:32. W nalotach uszkodzono wpisany na listę UNESCO Pałac Golestan w Teheranie
W wyniku amerykańsko-izraelskich nalotów w niedzielę wieczorem doszło do uszkodzenia części Pałacu Golestan położonego w centralnej części Teheranu - podała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na irańskie media. Budowla znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Media nie poinformowały o skali zniszczeń kompleksu pałacowego.
Pałac Golestan został zbudowany w XVI wieku, ale obecną formę zawdzięcza gruntownej renowacji zakończonej w 1865 roku. Kompleks jest jednym z najstarszych zabytków w Teheranie. Od 1796 do 1925 roku pełnił rolę rezydencji szachów z dynastii Kadżarów, a w późniejszych latach stał się miejscem, gdzie organizowano oficjalne królewskie przyjęcia. Po rewolucji irańskiej kompleks przekształcono w muzeum.
23 czerwca 2013 roku Pałac Golestan został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
19:16. Gwardia Rewolucyjna: w cieśninie Ormuz płonie tankowiec trafiony dwoma dronami
Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) poinformowała w poniedziałek, że w cieśninie Ormuz płonie trafiony dwoma dronami tankowiec. Kluczowa dla światowego handlu ropą i gazem cieśnina Ormuz jest praktycznie zablokowana od wybuchu w sobotę wojny na Bliskim Wschodzie.
Powiązany z USA tankowiec Athe Nova płonie po trafieniu przez dwa drony - przekazał IRGC irańskim mediom. W komunikacie nie stwierdzono wprost, że to Gwardia Rewolucyjna zaatakował statek, ale incydent został wymieniony w raporcie dotyczącym działań militarnych tej jednostki.
Irańska Gwardia Rewolucyjna zabroniła w sobotę transportu przez cieśninę Ormuz, którą w normalnych warunkach przepływa około 20 proc. zużywanej na całym świecie ropy naftowej. Doszło do kilku ataków na tankowce. Co najmniej 150 takich statków zostało unieruchomionych w Zatoce Perskiej.
19:00. ZEA: przechwyciliśmy 9 irańskich rakiet balistycznych, 6 pocisków i 148 dronów
Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich przechwyciła w poniedziałek 9 irańskich rakiet balistycznych, 6 pocisków manewrujących i 148 dronów - poinformowało ministerstwo obrony. Dodano, że od soboty udało się zniszczyć ponad 90 proc. ze 174 rakiet i 689 dronów wystrzelonych przez Iran.
18:56. Iran zapewnił kraje Afryki, że nie będzie ich atakował i z ich powodu ograniczył zasięg swoich rakiet
Iran poinformował kraje Afryki Wschodniej o swojej powściągliwości w rozszerzaniu trwającej wojny z USA i Izraelem i zapewnił, że celowo narzucił sobie ograniczenia, w ramach których jego rakiety nie przekroczą dystansu 2 tys. km.
Te wieści przekazał dziś irański ambasador w Kenii, Ali Gholampour podczas specjalnie w tym celu zwołanej konferencji prasowej transmitowanej przez kenijskiego nadawcę KTN. Kilka razy zapewnił na niej, że ograniczenie zasięgu irańskich rakiet wprowadzono właśnie z myślą o uspokojeniu Afryki i zademonstrowaniu pokojowej i obronnej postawy Teheranu.
18:41. Axios: bombowce B-1 w nocy zaatakowały punkty dowodzenia w Iranie
Amerykańskie bombowce strategiczne B-1 przeprowadziły w nocy z niedzieli na poniedziałek ataki na naziemne stanowiska rakiet balistycznych i punkty dowodzenia w Iranie – podał serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz USA.
Jak napisał portal Times of Israel, trzy bombowce B-1 bez międzylądowania przyleciały z USA do Iranu, by przeprowadzić uderzenia.
Dzień wcześniej Dowództwo Centralne USA przekazało, że amerykańskie bombowce B-2, wyposażone w 900-kilogramowe bomby, nocą z soboty na niedzielę zaatakowały obiekty związane z irańskim programem rakietowym.
18:24. Katar wstrzymał produkcję LNG
Katar wstrzymał dziś produkcję gazu LNG. Jest on drugim na świecie eksporterem skroplonego gazu ziemnego (LNG) po USA, zapewniając około 20 proc. podaży tego surowca. Państwowa spółka QatarEnergy wstrzymała w poniedziałek wydobycie po irańskich atakach na dwa główne zakłady przetwarzania gazu - podała AFP.
18:18. Erdogan: atak na Iran jest wyraźnym naruszeniem prawa międzynarodowego
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ocenił, że amerykańsko-izraelski atak na Iran jest wyraźnym naruszeniem prawa międzynarodowego. Ponadto zapowiedział, że Turcja zintesyfikuje wysiłki, aby doprowadzić do zawieszenia broni i zapewnić pokój w regionie.
W przemówieniu na kolacji z okazji ramadanu zaznaczył, że Turcy podzielają ból Irańczyków.
18:00. Trump zawiedziony Starmerem, po braku zgody na korzystanie przez USA z bazy Diego Garcia
Prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi brytyjskiego dziennika Telegraph, że jest bardzo zawiedzony premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, który nie pozwolił USA wykorzystać brytyjskiej bazy Diego Garcia na Wyspach Czagos do prowadzenia ataków na Iran.
Trump zaznaczył, że „jeszcze nie było czegoś takiego między naszymi państwami”, jak odmowa Londynu na prowadzenie przez USA ataków na Iran z bazy Diego Garcia.
Jak zauważył dziennik, Londyn nie pozwolił USA wykorzystać baz Diego Garcia i RAF Fairford do prowadzenia kampanii ataków na Iran, powołując się na prawo międzynarodowe. Niemniej Starmer w przemówieniu przekazał, że zgodził się na prośbę USA o wykorzystanie baz brytyjskich do działań obronnych.
17:41. Na Bliskim Wschodzie do 300 tys. Brytyjczyków
Sto dwa tysiące Brytyjczyków zarejestrowało obecność na Bliskim Wschodzie na platformie, uruchomionej przez ministerstwo spraw zagranicznych po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran. Ale szefowa dyplomacji Yvette Cooper oceniła, że liczba Brytyjczyków w regionie sięga 300 tys.
17:35. Katar zestrzelił dwa irańskie Su-24, siedem rakiet balistycznych i pięć dronów
Ministerstwo obrony Kataru poinformowało, że wojsko tego kraju zestrzeliło dwa irańskie bombowce Su-24, siedem rakiet balistycznych i pięć dronów. Katar jest jednym z państw atakowanych od soboty przez Iran w odpowiedzi na izraelsko-amerykańską agresję na Teheran.
W poniedziałek rano w stolicy Kataru, Dosze słychać było serię głośnych wybuchów. Ataki odnotowano także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej.
Katarskie MSZ przekazało później, że irańskie uderzenia były wymierzone w cele cywilne, w tym międzynarodowe lotnisko w Dosze.
17:26. Itaka: staramy się najszybciej sprowadzić swoich klientów do Polski
Itaka stara się jak najszybciej sprowadzić do Polski swoich klientów, którzy nie mogą wrócić zaplanowanymi lotami ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie - poinformował w przesłanym PAP oświadczeniu wiceprezes biura Piotr Henicz. Dodał, że wszyscy mają zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie.
17:08. Szef litewskiego MSZ: ewakuacja obywateli z Bliskiego Wschodu nie jest obecnie rozważana
Ewakuacja obywateli Litwy z Bliskiego Wschodu nie jest obecnie rozważana – poinformował w poniedziałek szef litewskiego MSZ Kestutis Budrys. W regionie przebywa około 2 tys. obywateli Litwy, najwięcej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Ale wszystkie mechanizmy ze strony Unii Europejskiej są na to gotowe
— powiedział na konferencji prasowej Budrys. Dodał, że „jeśli zapadnie decyzja o ewakuacji obywateli, będzie ona koordynowana na szczeblu unijnym”.
Szef litewskiej dyplomacji zaapelował do Litwinów w regionie, aby oczekiwali na otwarcie przestrzeni powietrznej i stosowali się do zaleceń lokalnych władz. Osoby przebywające w Iranie wezwał do jak najszybszego opuszczeniu kraju.
16:56. Cypryjski rząd potwierdził, że brytyjska baza lotnicza w Akrotiri była celem ataku drona
Rzecznik cypryjskiego rządu Konstantinos Letymbiotis potwierdził, że to baza brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) na Cyprze była celem ataku irańskiego drona, a nie inne obiekty na wyspie.
W obydwu incydentach chodziło o brytyjskie bazy w Akrotiri
— poinformował Letymbiotis
16:44. USA wysłały na Bliski Wschód kolejne zaawansowane myśliwce
Z bazy w brytyjskim Lakenheath wyleciało w stronę Iranu kolejnych sześć samolotów F-15E Strike Eagle, wspieranych przez tankowce KC-135 i KC-46; oznacza to znaczące wzmocnienie amerykańskich sił powietrznych na Bliskim Wschodzie - wynika z obserwacji ItaMilRadar, włoskiego portalu śledzącego ruch samolotów nad Morzem Śródziemnym.
W niedzielę tę samą bazę opuściło 12 myśliwców, z których jeden zawrócił po zgłoszeniu awarii podwozia, a 11 poleciało na wschód.
Lot myśliwców w towarzystwie tankowców zmniejsza podatność na ataki, ale przede wszystkim gwarantuje, że samoloty uderzeniowe dotrą na miejsce działań w pełni gotowe do wykonania misji, nie tracąc czasu na lądowanie i tankowanie.
16:46. Trump: Duża fala ataków na Iran dopiero nadejdzie
*Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że duża fala ataków na Iran jeszcze nawet się nie zaczęła i wkrótce nadejdzie - podała stacja CNN.
Spuszczamy im łomot. Myślę, że idzie bardzo dobrze
— powiedział Trump w wywiadzie telefonicznym dla CNN.
16:21. Turcja dementuje doniesienia o ostrzale bazy wojskowej na terenie kraju
Tureckie władze zdementowały pojawiające się w sieci doniesienia o ataku na bazę wojskową znajdująca się na terenie kraju. Niektóre media i konta w portalach społecznościowych udostępniły wcześniej informację o ataku na bazę Incirlik na południu Turcji.
Krążące w sieci doniesienia o „ataku na amerykańską bazę wojskową w Turcji” są nieprawdziwe - poinformowała dyrekcja ds. komunikacji w biurze prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.
16:15. Niemiecki rząd wyśle samoloty w celu ewakuacji chorych i dzieci, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie
Rząd Niemiec przygotowuje ewakuację osób wymagających szczególnej opieki, w tym dzieci, chorych i kobiet w ciąży, które utknęły na Bliskim Wschodzie; w tym celu wyśle samoloty do Arabii Saudyjskiej i Omanu - poinformował w Berlinie minister spraw zagranicznych RFN Johann Wadephul.
Według szacunków władz w regionie utknęło około 30 tys. niemieckich turystów. Przestrzeń powietrzna nad kilkoma krajami została zamknięta, co uniemożliwia loty powrotne. Wadephul przekazał, że w celu sprowadzenia do Niemiec osób wymagających szczególnej opieki rząd wyśle samoloty do Rijadu i Maskatu.
16:00. Linie lotnicze Etihad i Emirates częściowo wznawiają połączenia
Emirackie linie lotnicze Etihad i Emirates ogłosiły, że dziś wieczorem wznowią w ograniczonym zakresie loty, wstrzymane z powodu wojny, która wybuchła w sobotę na Bliskim Wschodzie. Wznowienie ograniczonego ruchu potwierdził emiracki urząd lotnictwa cywilnego.
Władze Dubaju i linie Emirates, które mają tam siedzibę, podkreśliły, że pasażerowie powinni udawać się na lotniska tylko wówczas, gdy otrzymają od linii lotniczych informację, że ich loty się odbędą.
Linie Etihad, których hubem jest lotnisko w Abu Zabi, przekazały agencji Reutera, że na początku będą wykonywać loty „techniczne, cargo i repatriacyjne”. Mają się one odbywać we współpracy z władzami emirackimi, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.
15:33. IATA apeluje o nieatakowanie lotnisk, niektóre linie w ograniczonym stopniu wznawiają loty
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) wezwało strony konfliktu na Bliskim Wschodzie, by powstrzymały się od ataków na samoloty i lotniska. Tymczasem niektóre linie lotnicze w ograniczonym stopniu wznawiają rejsy, przerwane po ataku Izraela i USA na Iran.
15:28. Minister obrony Estonii wyjechał na wakacje do Dubaju tuż przed wybuchem wojny!
Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przebywał w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na rodzinnych wakacjach, gdy w regionie wybuchła wojna między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem - potwierdził szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna.
Dziennik „Postimees” podał, że Pevkur przybył do Dubaju w piątek. Minister został skrytykowany w mediach za udanie się w prywatną podróż na Bliski Wschód w okresie wysoce niestabilnej sytuacji w regionie i mimo wydanych ostrzeżeń o zagrożeniu.
Minister udał się na urlop na Bliski Wschód w trakcie trwających w Estonii ferii zimowych i przyleciał regularnym lotem linii Air Baltic. Opuścił Zjednoczone Emiraty Arabskie drogą lądową i obecnie przebywa w Omanie, gdzie wraz z innymi Estończykami oczekuje na powrót do ojczyzny.
Teraz nie ma lotów. Żyjemy z dnia na dzień. Nie wiemy, jak i kiedy dotrzemy do domu
— przyznał Pevkur w rozmowie z radiem ERR. Na Bliskim Wschodzie przebywa obecnie około 3 tys. Estończyków, najwięcej w ZEA.
15:12. Ponad 5 tys. Węgrów na Bliskim Wschodzie wnioskuje o ochronę konsularną
Ponad 5 tys. Węgrów, którzy utknęli w krajach Bliskiego Wschodu, złożyło dotąd wniosek o ochronę konsularną - poinformował minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.
Szijjarto zaznaczył, że ponad 2,6 tys. osób przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, głównie w Dubaju.
Zła wiadomość jest taka, że z powodu nasilających się ataków irańskich, przedłużono zamknięcie przestrzeni powietrznej w krajach, w których przebywa większość Węgrów
— dodał.
Minister powiedział, że część Węgrów udała się drogą lądową do Arabii Saudyjskiej, którą opuścili na pokładach samolotów.
Prawie 100 Węgrów opuściło też Izrael drogą lądową, udając się do Egiptu i Jordanii, skąd drogą powietrzną przylecieli do Europy
— wyjaśnił.
Drukujesz tylko jedną stronę artykułu. Aby wydrukować wszystkie strony, kliknij w przycisk "Drukuj" znajdujący się na początku artykułu.
Rozpoczęła się trzecia doba konfliktu Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. W niedzielę irańskie media państwowe potwierdziły, że w sobotnich uderzeniach zginął Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Teheran jeszcze w sobotę odpowiedział ataki odwetowymi na izraelskie miasta i amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Na portalu wPolityce.pl na bieżąco śledzimy i relacjonujemy wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Zapraszamy do śledzenia!
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe. Potwierdzono śmierć Chameneia!
Poniedziałek, 2 marca 2026 r.
19:32. W nalotach uszkodzono wpisany na listę UNESCO Pałac Golestan w Teheranie
W wyniku amerykańsko-izraelskich nalotów w niedzielę wieczorem doszło do uszkodzenia części Pałacu Golestan położonego w centralnej części Teheranu - podała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na irańskie media. Budowla znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Media nie poinformowały o skali zniszczeń kompleksu pałacowego.
Pałac Golestan został zbudowany w XVI wieku, ale obecną formę zawdzięcza gruntownej renowacji zakończonej w 1865 roku. Kompleks jest jednym z najstarszych zabytków w Teheranie. Od 1796 do 1925 roku pełnił rolę rezydencji szachów z dynastii Kadżarów, a w późniejszych latach stał się miejscem, gdzie organizowano oficjalne królewskie przyjęcia. Po rewolucji irańskiej kompleks przekształcono w muzeum.
23 czerwca 2013 roku Pałac Golestan został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
19:16. Gwardia Rewolucyjna: w cieśninie Ormuz płonie tankowiec trafiony dwoma dronami
Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) poinformowała w poniedziałek, że w cieśninie Ormuz płonie trafiony dwoma dronami tankowiec. Kluczowa dla światowego handlu ropą i gazem cieśnina Ormuz jest praktycznie zablokowana od wybuchu w sobotę wojny na Bliskim Wschodzie.
Powiązany z USA tankowiec Athe Nova płonie po trafieniu przez dwa drony - przekazał IRGC irańskim mediom. W komunikacie nie stwierdzono wprost, że to Gwardia Rewolucyjna zaatakował statek, ale incydent został wymieniony w raporcie dotyczącym działań militarnych tej jednostki.
Irańska Gwardia Rewolucyjna zabroniła w sobotę transportu przez cieśninę Ormuz, którą w normalnych warunkach przepływa około 20 proc. zużywanej na całym świecie ropy naftowej. Doszło do kilku ataków na tankowce. Co najmniej 150 takich statków zostało unieruchomionych w Zatoce Perskiej.
19:00. ZEA: przechwyciliśmy 9 irańskich rakiet balistycznych, 6 pocisków i 148 dronów
Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich przechwyciła w poniedziałek 9 irańskich rakiet balistycznych, 6 pocisków manewrujących i 148 dronów - poinformowało ministerstwo obrony. Dodano, że od soboty udało się zniszczyć ponad 90 proc. ze 174 rakiet i 689 dronów wystrzelonych przez Iran.
18:56. Iran zapewnił kraje Afryki, że nie będzie ich atakował i z ich powodu ograniczył zasięg swoich rakiet
Iran poinformował kraje Afryki Wschodniej o swojej powściągliwości w rozszerzaniu trwającej wojny z USA i Izraelem i zapewnił, że celowo narzucił sobie ograniczenia, w ramach których jego rakiety nie przekroczą dystansu 2 tys. km.
Te wieści przekazał dziś irański ambasador w Kenii, Ali Gholampour podczas specjalnie w tym celu zwołanej konferencji prasowej transmitowanej przez kenijskiego nadawcę KTN. Kilka razy zapewnił na niej, że ograniczenie zasięgu irańskich rakiet wprowadzono właśnie z myślą o uspokojeniu Afryki i zademonstrowaniu pokojowej i obronnej postawy Teheranu.
18:41. Axios: bombowce B-1 w nocy zaatakowały punkty dowodzenia w Iranie
Amerykańskie bombowce strategiczne B-1 przeprowadziły w nocy z niedzieli na poniedziałek ataki na naziemne stanowiska rakiet balistycznych i punkty dowodzenia w Iranie – podał serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz USA.
Jak napisał portal Times of Israel, trzy bombowce B-1 bez międzylądowania przyleciały z USA do Iranu, by przeprowadzić uderzenia.
Dzień wcześniej Dowództwo Centralne USA przekazało, że amerykańskie bombowce B-2, wyposażone w 900-kilogramowe bomby, nocą z soboty na niedzielę zaatakowały obiekty związane z irańskim programem rakietowym.
18:24. Katar wstrzymał produkcję LNG
Katar wstrzymał dziś produkcję gazu LNG. Jest on drugim na świecie eksporterem skroplonego gazu ziemnego (LNG) po USA, zapewniając około 20 proc. podaży tego surowca. Państwowa spółka QatarEnergy wstrzymała w poniedziałek wydobycie po irańskich atakach na dwa główne zakłady przetwarzania gazu - podała AFP.
18:18. Erdogan: atak na Iran jest wyraźnym naruszeniem prawa międzynarodowego
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ocenił, że amerykańsko-izraelski atak na Iran jest wyraźnym naruszeniem prawa międzynarodowego. Ponadto zapowiedział, że Turcja zintesyfikuje wysiłki, aby doprowadzić do zawieszenia broni i zapewnić pokój w regionie.
W przemówieniu na kolacji z okazji ramadanu zaznaczył, że Turcy podzielają ból Irańczyków.
18:00. Trump zawiedziony Starmerem, po braku zgody na korzystanie przez USA z bazy Diego Garcia
Prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi brytyjskiego dziennika Telegraph, że jest bardzo zawiedzony premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, który nie pozwolił USA wykorzystać brytyjskiej bazy Diego Garcia na Wyspach Czagos do prowadzenia ataków na Iran.
Trump zaznaczył, że „jeszcze nie było czegoś takiego między naszymi państwami”, jak odmowa Londynu na prowadzenie przez USA ataków na Iran z bazy Diego Garcia.
Jak zauważył dziennik, Londyn nie pozwolił USA wykorzystać baz Diego Garcia i RAF Fairford do prowadzenia kampanii ataków na Iran, powołując się na prawo międzynarodowe. Niemniej Starmer w przemówieniu przekazał, że zgodził się na prośbę USA o wykorzystanie baz brytyjskich do działań obronnych.
17:41. Na Bliskim Wschodzie do 300 tys. Brytyjczyków
Sto dwa tysiące Brytyjczyków zarejestrowało obecność na Bliskim Wschodzie na platformie, uruchomionej przez ministerstwo spraw zagranicznych po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran. Ale szefowa dyplomacji Yvette Cooper oceniła, że liczba Brytyjczyków w regionie sięga 300 tys.
17:35. Katar zestrzelił dwa irańskie Su-24, siedem rakiet balistycznych i pięć dronów
Ministerstwo obrony Kataru poinformowało, że wojsko tego kraju zestrzeliło dwa irańskie bombowce Su-24, siedem rakiet balistycznych i pięć dronów. Katar jest jednym z państw atakowanych od soboty przez Iran w odpowiedzi na izraelsko-amerykańską agresję na Teheran.
W poniedziałek rano w stolicy Kataru, Dosze słychać było serię głośnych wybuchów. Ataki odnotowano także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej.
Katarskie MSZ przekazało później, że irańskie uderzenia były wymierzone w cele cywilne, w tym międzynarodowe lotnisko w Dosze.
17:26. Itaka: staramy się najszybciej sprowadzić swoich klientów do Polski
Itaka stara się jak najszybciej sprowadzić do Polski swoich klientów, którzy nie mogą wrócić zaplanowanymi lotami ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie - poinformował w przesłanym PAP oświadczeniu wiceprezes biura Piotr Henicz. Dodał, że wszyscy mają zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie.
17:08. Szef litewskiego MSZ: ewakuacja obywateli z Bliskiego Wschodu nie jest obecnie rozważana
Ewakuacja obywateli Litwy z Bliskiego Wschodu nie jest obecnie rozważana – poinformował w poniedziałek szef litewskiego MSZ Kestutis Budrys. W regionie przebywa około 2 tys. obywateli Litwy, najwięcej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Ale wszystkie mechanizmy ze strony Unii Europejskiej są na to gotowe
— powiedział na konferencji prasowej Budrys. Dodał, że „jeśli zapadnie decyzja o ewakuacji obywateli, będzie ona koordynowana na szczeblu unijnym”.
Szef litewskiej dyplomacji zaapelował do Litwinów w regionie, aby oczekiwali na otwarcie przestrzeni powietrznej i stosowali się do zaleceń lokalnych władz. Osoby przebywające w Iranie wezwał do jak najszybszego opuszczeniu kraju.
16:56. Cypryjski rząd potwierdził, że brytyjska baza lotnicza w Akrotiri była celem ataku drona
Rzecznik cypryjskiego rządu Konstantinos Letymbiotis potwierdził, że to baza brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) na Cyprze była celem ataku irańskiego drona, a nie inne obiekty na wyspie.
W obydwu incydentach chodziło o brytyjskie bazy w Akrotiri
— poinformował Letymbiotis
16:44. USA wysłały na Bliski Wschód kolejne zaawansowane myśliwce
Z bazy w brytyjskim Lakenheath wyleciało w stronę Iranu kolejnych sześć samolotów F-15E Strike Eagle, wspieranych przez tankowce KC-135 i KC-46; oznacza to znaczące wzmocnienie amerykańskich sił powietrznych na Bliskim Wschodzie - wynika z obserwacji ItaMilRadar, włoskiego portalu śledzącego ruch samolotów nad Morzem Śródziemnym.
W niedzielę tę samą bazę opuściło 12 myśliwców, z których jeden zawrócił po zgłoszeniu awarii podwozia, a 11 poleciało na wschód.
Lot myśliwców w towarzystwie tankowców zmniejsza podatność na ataki, ale przede wszystkim gwarantuje, że samoloty uderzeniowe dotrą na miejsce działań w pełni gotowe do wykonania misji, nie tracąc czasu na lądowanie i tankowanie.
16:46. Trump: Duża fala ataków na Iran dopiero nadejdzie
*Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że duża fala ataków na Iran jeszcze nawet się nie zaczęła i wkrótce nadejdzie - podała stacja CNN.
Spuszczamy im łomot. Myślę, że idzie bardzo dobrze
— powiedział Trump w wywiadzie telefonicznym dla CNN.
16:21. Turcja dementuje doniesienia o ostrzale bazy wojskowej na terenie kraju
Tureckie władze zdementowały pojawiające się w sieci doniesienia o ataku na bazę wojskową znajdująca się na terenie kraju. Niektóre media i konta w portalach społecznościowych udostępniły wcześniej informację o ataku na bazę Incirlik na południu Turcji.
Krążące w sieci doniesienia o „ataku na amerykańską bazę wojskową w Turcji” są nieprawdziwe - poinformowała dyrekcja ds. komunikacji w biurze prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.
16:15. Niemiecki rząd wyśle samoloty w celu ewakuacji chorych i dzieci, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie
Rząd Niemiec przygotowuje ewakuację osób wymagających szczególnej opieki, w tym dzieci, chorych i kobiet w ciąży, które utknęły na Bliskim Wschodzie; w tym celu wyśle samoloty do Arabii Saudyjskiej i Omanu - poinformował w Berlinie minister spraw zagranicznych RFN Johann Wadephul.
Według szacunków władz w regionie utknęło około 30 tys. niemieckich turystów. Przestrzeń powietrzna nad kilkoma krajami została zamknięta, co uniemożliwia loty powrotne. Wadephul przekazał, że w celu sprowadzenia do Niemiec osób wymagających szczególnej opieki rząd wyśle samoloty do Rijadu i Maskatu.
16:00. Linie lotnicze Etihad i Emirates częściowo wznawiają połączenia
Emirackie linie lotnicze Etihad i Emirates ogłosiły, że dziś wieczorem wznowią w ograniczonym zakresie loty, wstrzymane z powodu wojny, która wybuchła w sobotę na Bliskim Wschodzie. Wznowienie ograniczonego ruchu potwierdził emiracki urząd lotnictwa cywilnego.
Władze Dubaju i linie Emirates, które mają tam siedzibę, podkreśliły, że pasażerowie powinni udawać się na lotniska tylko wówczas, gdy otrzymają od linii lotniczych informację, że ich loty się odbędą.
Linie Etihad, których hubem jest lotnisko w Abu Zabi, przekazały agencji Reutera, że na początku będą wykonywać loty „techniczne, cargo i repatriacyjne”. Mają się one odbywać we współpracy z władzami emirackimi, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.
15:33. IATA apeluje o nieatakowanie lotnisk, niektóre linie w ograniczonym stopniu wznawiają loty
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) wezwało strony konfliktu na Bliskim Wschodzie, by powstrzymały się od ataków na samoloty i lotniska. Tymczasem niektóre linie lotnicze w ograniczonym stopniu wznawiają rejsy, przerwane po ataku Izraela i USA na Iran.
15:28. Minister obrony Estonii wyjechał na wakacje do Dubaju tuż przed wybuchem wojny!
Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przebywał w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na rodzinnych wakacjach, gdy w regionie wybuchła wojna między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem - potwierdził szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna.
Dziennik „Postimees” podał, że Pevkur przybył do Dubaju w piątek. Minister został skrytykowany w mediach za udanie się w prywatną podróż na Bliski Wschód w okresie wysoce niestabilnej sytuacji w regionie i mimo wydanych ostrzeżeń o zagrożeniu.
Minister udał się na urlop na Bliski Wschód w trakcie trwających w Estonii ferii zimowych i przyleciał regularnym lotem linii Air Baltic. Opuścił Zjednoczone Emiraty Arabskie drogą lądową i obecnie przebywa w Omanie, gdzie wraz z innymi Estończykami oczekuje na powrót do ojczyzny.
Teraz nie ma lotów. Żyjemy z dnia na dzień. Nie wiemy, jak i kiedy dotrzemy do domu
— przyznał Pevkur w rozmowie z radiem ERR. Na Bliskim Wschodzie przebywa obecnie około 3 tys. Estończyków, najwięcej w ZEA.
15:12. Ponad 5 tys. Węgrów na Bliskim Wschodzie wnioskuje o ochronę konsularną
Ponad 5 tys. Węgrów, którzy utknęli w krajach Bliskiego Wschodu, złożyło dotąd wniosek o ochronę konsularną - poinformował minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.
Szijjarto zaznaczył, że ponad 2,6 tys. osób przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, głównie w Dubaju.
Zła wiadomość jest taka, że z powodu nasilających się ataków irańskich, przedłużono zamknięcie przestrzeni powietrznej w krajach, w których przebywa większość Węgrów
— dodał.
Minister powiedział, że część Węgrów udała się drogą lądową do Arabii Saudyjskiej, którą opuścili na pokładach samolotów.
Prawie 100 Węgrów opuściło też Izrael drogą lądową, udając się do Egiptu i Jordanii, skąd drogą powietrzną przylecieli do Europy
— wyjaśnił.
Strona 1 z 2
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754442-relacja-trzecia-doba-wojny-z-iranem-nie-zyje-zona-chameneia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.