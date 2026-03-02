Rozpoczęła się trzecia doba konfliktu Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. W niedzielę irańskie media państwowe potwierdziły, że w sobotnich uderzeniach zginął Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Teheran jeszcze w sobotę odpowiedział ataki odwetowymi na izraelskie miasta i amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Na portalu wPolityce.pl na bieżąco śledzimy i relacjonujemy wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Zapraszamy do śledzenia!
Poniedziałek, 2 marca 2026 r.
11:36. Udaremnione w Katarze ataki Iranu były wymierzone w cele cywilne, w tym lotnisko
Przechwycone przez Katar ataki Iranu były wymierzone w katarskie cele cywilne, w tym w międzynarodowe lotnisko - powiedział stacji CNN rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych w Dosze Madżid al-Ansari.
11:08. Przedstawiciel Iranu przy MAEA: trafiony został irański obiekt jądrowy w Natanz!
Irański ambasador przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Reza Nadżafi poinformował, że w wyniku operacji wojskowych USA i Izraela trafiony został obiekt jądrowy w Natanz w środkowej części Iranu.
Wczoraj ponownie zaatakowali pokojowe, strzeżone obiekty jądrowe Iranu
— powiedział cytowany przez Reutersa Nadżafi dziennikarzom podczas spotkania Rady Gubernatorów MAEA. Kompleks irańskiego programu wzbogacania uranu Natanz niedaleko miasta Kom, na południe od Teheranu.
11:03. Chiński państwowy armator Cosco wycofuje statki w Zatoce Perskiej na „bezpieczne wody”
Chiński państwowy armator Cosco nakazał swoim statkom przebywającym w Zatoce Perskiej lub zmierzającym w tamtym kierunku, by udały się na „bezpieczne wody” - podała AFP.
10:49. MAEA: brak sygnałów, że ataki na Iran uszkodziły obiekty nuklearne
Obecnie nie ma sygnałów świadczących, że obiekty nuklearne w Iranie zostały uszkodzone w atakach USA i Izraela - poinformował szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi. Agencji nie udało się dotąd skontaktować z irańskimi organami nadzoru jądrowego - dodał.
10:31. Pekin: USA nie informowały nas o zamiarze zaatakowania Iranu
Chiny nie zostały uprzedzone o planach amerykańskiej operacji wojskowej w Iranie – oświadczyła rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning. ChRL prowadzi zakrojoną na szeroką skalę ewakuację swoich obywateli w następstwie eskalacji napięcia po ataku Izraela i USA na Iran.
10:24. USA nie zwróciły się z prośbą o wykorzystanie brytyjskiej bazy na Cyprze
USA nie zwróciły się do nas z prośbą o wykorzystanie brytyjskiej bazy wojskowej na Cyprze - oświadczyła szefowa MSZ Wielkiej Brytanii Yvette Cooper po nocnym ataku dronów na bazę RAF na wyspie. Potwierdziła, że w incydencie nikt nie ucierpiał.
10:20. Czerwony Półksiężyc: od początku amerykańsko-izraelskich nalotów w Iranie zginęło 555 osób
Co najmniej 555 osób zginęło dotąd w Iranie w wyniku ataków USA i Izraela - poinformował w irański Czerwony Półksiężyc. Organizacja odnotowała w tym czasie naloty na 131 irańskich miast.
Poprzedni bilans, podany przez irański Czerwony Półksiężyc w sobotę, wyniósł 201 ofiar śmiertelnych.
Irańska agencja Tasnim przekazała, że od rozpoczęcia nalotów 35 osób zginęło w prowincji Fars na południowym zachodzie kraju. Dodała, że liczba ofiar może wzrosnąć z powodu „ciągłych ataków powietrznych wroga”.
10:01. Paryż: Będzie ewakuacja naszych obywateli z Bliskiego Wschodu, gdy otwarta zostanie przestrzeń powietrzna
Władze Francji informowały po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran, że przygotowują się do ewakuacji swych obywateli, gdy otwarta zostanie przestrzeń powietrzna. Rzeczniczka rządu Francji Maud Bregeon powiedziała wczoraj, że w Iranie mieszka około tysiąca obywateli V Republiki.
Prezydent Emmanuel Macron powiedział po posiedzeniu rady obrony w niedzielę wieczorem, że Francja przygotowuje się do tego, by móc ewakuować swoich obywateli, gdy otwarta zostanie przestrzeń powietrzna. Media prognozowały, że kwestia potencjalnej ewakuacji będzie omawiana na radzie obrony. Dzień wcześniej Macron zapewnił, że bezpieczeństwo obywateli Francji we wszystkich krajach pozostaje priorytetem.
09:15. Na terytorium Kuwejtu rozbiło się kilka amerykańskich samolotów, załogi ocalały!
Kilka amerykańskich samolotów myśliwskich rozbiło się w poniedziałek rano na terytorium Kuwejtu, członkowie wszystkich załóg przeżyli – poinformowało ministerstwo obrony tego państwa, cytowane przez agencję Reutera.
Do incydentów najprawdopodobniej doszło w związku z operacją, jaką siły amerykańskie od soboty prowadzą wraz z Izraelem przeciwko Iranowi.
Nagrania wideo opublikowane na portalach społecznościowych wskazują, że chodzi o co najmniej jeden samolot typu F-15E.
W sieci padają sugestie (niepotwierdzone), że mógł to być to efekt „bratobójczego” ostrzału, tzw. friendly fire.
08:42. Von der Leyen po ataku dronów na Cypr: UE wspiera państwa członkowskie w obliczu każdego zagrożenia
UE wspiera państwa członkowskie w obliczu każdego zagrożenia - oświadczyła w poniedziałek rano przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w odpowiedzi na nocny atak dronów na bazę Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii na Cyprze.
Chociaż Republika Cypryjska nie była celem, chcę jasno powiedzieć: wspólnie, stanowczo i jednoznacznie wspieramy nasze państwa członkowskie w obliczu każdego zagrożenia
— napisała von der Leyen na platformie X.
08:14. Agencja AP: na terenie ambasady USA widać dym i ogień
Po irańskim ataku na terenie amerykańskiej ambasady w Kuwejcie widoczny jest dym i ogień - przekazała rano agencja AP, powołując się na doniesienia świadków. W najbliższych okolicach placówki dyplomatycznej USA widziane były karetki pogotowia oraz wozy straży pożarnej.
Saudyjski portal Asharq podał, że ambasada wydała ostrzeżenie dla obywateli USA, wzywając ich do „schronienia się i pozostania w domach”, podkreślając, że zagrożenie ze strony irańskich rakiet i dronów nadal istnieje. Zalecono, by nie przychodzić do ambasady.
08:08. Szef Sztabu Generalnego: rozpoczęliśmy ofensywę przeciwko Hezbollahowi, potrwa wiele dni
Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał Ejal Zamir ogłosił w poniedziałek rano rozpoczęcie „kampanii ofensywnej” przeciwko Hezbollahowi w Libanie – podał portal Times of Israel. Generał dodał, że działania zbrojne, będące odpowiedzią na niedawny ostrzał rakietowy, potrwają prawdopodobnie wiele dni.
Rozpoczęliśmy kampanię ofensywną przeciwko Hezbollahowi. Nie jesteśmy już tylko w defensywie, teraz przechodzimy do ofensywy
— oświadczył Zamir po ocenie sytuacji operacyjnej. Podkreślił, że wojsko musi przygotować się na „wiele dni walki” oraz utrzymać „silną gotowość obronną”.
08:01. Ponad 30 osób zginęło w izraelskich nalotach na Liban
W wyniku izraelskich ataków lotniczych na Liban zginęło co najmniej 31 osób, a 149 zostało rannych – poinformowała w poniedziałek rano agencja Reutera, powołując się na ministerstwo zdrowia Libanu.
Uderzenia lotnicze na Liban to odpowiedź Izraela na ataki szyickiego Hezbollahu. Siły zbrojne Izraela ogłosiły w nocy z niedzieli na poniedziałek, że rozpoczęły uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy tej wspieranej przez Iran organizacji. Na przedmieściach libańskiej stolicy, Bejrutu, słyszano eksplozje.
Przedstawiciele izraelskiej armii wezwali mieszkańców około 50 libańskich miast do opuszczenia domów.
07:51. Trump: „dopadłem” Chameneia, zanim ajatollahowi udało się „dopaść” mnie
Prezydent USA Donald Trump stwierdził w wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC, że „dopadł” przywódcę Iranu, zanim ajatollahowi Alemu Chamaneiowi udało się „dopaść” jego samego.
Dopadłem go, zanim on dopadł mnie. Próbowali dwa razy. Cóż, dopadłem go pierwszy
— stwierdził Trump w rozmowie z ABC News.
07:32. Amerykanie niszczą irańską broń
Na profilu FOX News na platformie X pojawiło się nagranie, na którym widzimy, jak niszczone są irańskie samoloty i drony.
07:05. Prezydent Cyrpu: brytyjska baza została zaatakowana przez drona
Prezydent Cypru Nikos Christodulidis potwierdził dzisiaj, że baza brytyjskich sił powietrznych na wyspie została zaatakowana nocą przez drona, co spowodowało niewielkie szkody materialne. Wcześniejsze doniesienia mówiły, że w ataku na bazę Akrotiri uczestniczyły dwa bezzałogowce, z których jeden został strącony.
Chcę jasno powiedzieć, że nasz kraj nie uczestniczy i nie ma zamiaru uczestniczyć w żadnej akcji militarnej
— zapewnił Christodulidis w oświadczeniu. Dodał, że jest w stałym kontakcie z europejskimi przywódcami.
Agencja AP podkreśliła, że atak Shaheda na bazę RAF na Cyprze nastąpił wkrótce po oświadczeniu brytyjskiego premiera Keira Starmera, który poinformował w niedzielę, że na prośbę USA zgodził się, by brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet w „celu defensywnym”. Zaznaczył przy tym, że siły brytyjskie nie są zaangażowane w ataki ofensywne na Iran.
06:55. AFP: eksplozje w Jerozolimie i Tel Awiwie
Głośne eksplozje, poprzedzone wyciem syren alarmowych, rozległy się w dzisiaj nad ranem w Jerozolimie i Tel Awiwie - podała AFP. Wybuchy nastąpiły wkrótce po tym, jak izraelskie siły zbrojne poinformowały o wykryciu pocisków rakietowych wystrzelonych z terytorium Iranu.
Przed chwilą siły zbrojne zidentyfikowały pociski wystrzelone z Iranu w kierunku terytorium państwa Izrael
— oświadczyła armia w oficjalnym komunikacie. Wojskowi dodali, że natychmiast aktywowano systemy obrony powietrznej w celu przechwycenia nadlatujących rakiet.
Świadkowie i korespondenci AFP poinformowali, że liczne odgłosy wybuchów było słychać nie tylko w samej Jerozolimie, ale również w gęsto zaludnionym regionie Tel Awiwu w centralnej części Izraela. Władze nakazały ludności cywilnej natychmiastowe udanie się do schronów i oczekiwanie na dalsze instrukcje, ostrzegając przed bezpośrednim zagrożeniem.
06:30. Reuters: seria eksplozji w Dausze; alarmy w stolicach Zatoki Perskiej
Dzisiaj rano w stolicy Kataru, Dausze, słyszano serię głośnych wybuchów - poinformowała agencja Reutera. Eksplozje i syreny alarmowe odnotowano także w ZEA, Bahrajnie i Kuwejcie. Eskalacja następuje w momencie, gdy konflikt amerykańsko-izraelski z Iranem wchodzi w trzecią dobę.
Informacje o co najmniej sześciu potężnych hukach w Dausze potwierdzili także obecni na miejscu korespondenci agencji AFP.
Niespokojnie jest również w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Dubaju słyszano „dwa następujące po sobie wybuchy” i przeloty myśliwców, a w Abu Zabi odnotowano „ogromną eksplozję”.
Władze Bahrajnu uruchomiły w całym kraju syreny alarmowe. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaapelowało w komunikacie do mieszkańców, by „zachowali spokój i udali się do najbliższego bezpiecznego miejsca”.
Alarm ogłoszono również w Kuwejcie, po raz trzeci w ciągu kilku godzin. Służby podały, że obrona przeciwlotnicza skutecznie przechwyciła „większość” bezzałogowców nadlatujących nad stolicę.
W nocy walki objęły także terytorium Libanu, gdzie trwa wymiana ognia z Hezbollahem.
06:21. Grupa zbrojna SAD: zaatakowaliśmy bazę USA w Bagdadzie w odwecie za śmierć Chameneia
Sprzymierzona z Iranem grupa Saraja Aulija al-Dam (SAD) przyznała się w poniedziałek rano do przeprowadzenia ataku dronowego na bazę wojsk USA w pobliżu lotniska w Bagdadzie – podała agencja dpa. Uderzenie ma być reakcją na śmierć ajatollaha Alego Chameneia. Waszyngton i Bagdad nie potwierdziły dotąd tego incydentu.
W niedzielę media informowały o ataku przy użyciu dronów i rakiet balistycznych na bazę USA w Irbilu w irackim Kurdystanie.
W opublikowanym komunikacie grupa podkreśliła, że operacja stanowi „odwet za zabitego przywódcę Alego Chameneia” oraz dowód „wsparcia” dla Teheranu.
06:10. Władze: przechwyciliśmy wrogie drony nad krajem
Siły zbrojne Kuwejtu przechwyciły w poniedziałek „wrogie drony” – poinformowały państwowe media. Większość maszyn zestrzelono nad dzielnicami Rumaithiya i Salwa. To trzeci dzień irańskich uderzeń odwetowych w państwach Zatoki Perskiej po ataku USA i Izraela na Teheran.
Dyrektor generalny obrony cywilnej przekazał agencji KUNA, że wrogie obiekty zbliżały się do lądu szlakami morskimi. „Nie odnotowano ofiar po tym, jak siły obrony powietrznej przechwyciły większość dronów” – oświadczył urzędnik w wydanym komunikacie.
Wcześniej nad ranem w Kuwejcie słychać było głośne huki eksplozji oraz wycie syren alarmowych. Świadkowie relacjonują, że systemy obronne aktywowały się bezpośrednio nad obszarami zamieszkałymi.
06:05. Ali Laridżani: nie będziemy negocjować ze Stanami Zjednoczonymi
Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani oświadczył w poniedziałek, że Teheran nie zamierza prowadzić negocjacji z Waszyngtonem. Polityk w mediach społecznościowych zaprzeczył doniesieniom medialnym, jakoby próbował wznowić rozmowy za pośrednictwem Omanu.
Nie będziemy negocjować ze Stanami Zjednoczonymi
— napisał Laridżani na platformie X.
To reakcja na doniesienia dziennika „Wall Street Journal”, który twierdzi, że Laridżani miał wystąpić o wznowienie rozmów nuklearnych. Według gazety, powołującej się na amerykańskich i arabskich urzędników, wniosek ten miał paść zaledwie kilka godzin po przerwaniu wcześniejszych negocjacji w wyniku rozpoczęcia przez USA i Izrael zmasowanych ataków na Iran.
03:35. Szef MSZ Iranu: zabicie Chameneia otwiera „niebezpieczną puszkę Pandory”
Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi ocenił w piśmie do ONZ, że zabicie najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, naruszyło prawo międzynarodowe i otworzyło „niebezpieczną puszkę Pandory” – przekazała w nocy z niedzieli na poniedziałek agencja AP.
W piśmie do ONZ Aragczi ocenił, że zabicie Chameneia „stanowi poważne i bezprecedensowe naruszenie najbardziej podstawowych norm regulujących stosunki między państwami”. Wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ, aby pociągnęła USA i Izrael do odpowiedzialności.
Takie postępowanie nie tylko narusza ustalone zasady prawa międzynarodowego; otwiera ono niebezpieczną puszkę Pandory, niszcząc podstawy suwerennej równości i stabilność systemu międzynarodowego
— napisał.
03:20. „WSJ”: Przedstawiciel Teheranu wystąpił o wznowienie rozmów nuklearnych
Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani podjął próbę wznowienia rozmów nuklearnych z Waszyngtonem za pośrednictwem Omanu - poinformował w niedzielę „Wall Street Journal”. Według gazety to potwierdza jego status jako czołowego urzędnika reżimu po śmierci Alego Chameneia.
Według dziennika, który powołuje się na amerykańskich i arabskich urzędników, wniosek o wznowienie rozmów padł zaledwie kilka godzin po tym, jak wcześniejsze negocjacje zostały przerwane w wyniku rozpoczęcia przez USA i Izrael zmasowanych ataków na Iran.
03:10. W bazie Lajes na Azorach pojawiły się samoloty brytyjskich sił powietrznych
W położonej na azorskiej wyspie Terceira bazie wojskowej Lajes pojawiły się samoloty brytyjskich sił powietrznych (RAF) - wynika z nagrań portugalskich stacji telewizyjnych opublikowanych w niedzielę późnym wieczorem.
Według stacji CNN Portugal przybycie do Lajes brytyjskich samolotów ma związek z prowadzeniem od soboty przez siły USA i Izraela operacji wojskowej przeciwko Iranowi.
Portugalska stacja przekazała, powołując się na „amerykańskie źródła”, że azorska Lajes pełni w ramach operacji wymierzonej w Iran rolę „bazy dowodzenia oraz kontroli”.
Tymczasem według portugalskiej telewizji publicznej RTP na Azorach pojawiło się w niedzielę co najmniej siedem maszyn brytyjskich sił powietrznych: myśliwców Eurofighter, samolotów tankujących, a także transportowy A330.
03:03. Szczątki pocisku spadły na statek, zginęła jedna osoba
Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w pożarze, który wybuchł na zagranicznym statku po upadku szczątków przechwyconego pocisku w Bahrajnie – poinformowało w nocy z niedzieli na poniedziałek na platformie X ministerstwo spraw wewnętrznych tego kraju.
Według resortu ofiarą jest azjatycki pracownik. Pożar na statku został ugaszony – napisano w komunikacie.
02:47. W irańskim ataku uszkodzony został wieżowiec w Abu Zabi, w którym mieści się ambasada Estonii
Kompleks wieżowców w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w którym mieści się ambasada Estonii, został uszkodzony podczas weekendowych odwetowych ataków rakietowych i dronowych Iranu przeprowadzonych na Bliskim Wschodzie – poinformowało w niedzielę MSZ Estonii.
Na szczęście nasz personel jest bezpieczny
— zapewnił szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna. Minister potępił przy tym ataki Iranu na różne cele w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Izraelu, Jordanii, Katarze, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich) i podkreślił, że Tallinn „wyraża solidarność” z tymi krajami.
02:22. Izraelska armia rozpoczęła uderzenia na Hezbollah w Libanie
Siły zbrojne Izraela ogłosiły w nocy z niedzieli na poniedziałek, że rozpoczęły uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy tej wspieranej przez Iran organizacji. Na przedmieściach libańskiej stolicy, Bejrutu, słyszano eksplozje.
Izraelska armia „zaczęła uderzenia na cele organizacji terrorystycznej Hezbollah w Libanie” w „ odpowiedzi na wystrzelenie przez Hezbollah pocisków w stronę Państwa Izrael” – napisano w komunikacie, cytowanym przez agencję AFP.
Izraelskie wojsko ogłosiło wcześniej, że przechwyciło jedną rakietę nadlatującą z Libanu, a kilku innym pozwoliło spaść na niezamieszkanym terenie. Nie pojawiły się doniesienia o ofiarach ani zniszczeniach w wyniku tego ostrzału.
Armia Izraela potwierdziła, że za ostrzałem stał wspierany przez Iran Hezbollah. Organizacja ta ogłosiła, że zaatakowała Izrael w odwecie za śmierć najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia, który zginął w sobotę w amerykańsko-izraelskich bombardowaniach w Teheranie.
02:02. Dron uderzył w brytyjską bazę wojskową na Cyprze
W bazę brytyjskiego lotnictwa Akrotiri na Cyprze uderzył dron – podał w nocy z niedzieli na poniedziałek cypryjski dziennik „Cyprus Mail”. Według cytowanych przez gazetę niepotwierdzonych informacji mógł to być irański dron bojowy Shahed 136.
„Cyprus Mail” podał, że personel bazy został poinformowany o uderzeniu „małego drona” w lotnisko. Incydent nie spowodował ofiar, ale wywołał „niewielkie szkody”.
01:42. Izrael prowadzi uderzenia na cele w Teheranie
Izraelskie lotnictwo przeprowadza kolejną falę uderzeń z powietrza na cele w „sercu Teheranu”, stolicy Iranu – podał w nocy z niedzieli na poniedziałek portal Times of Israel, cytując komunikat izraelskich sił zbrojnych.
W tym samym czasie półoficjalna irańska agencja prasowa Tasnim poinformowała o odgłosach eksplozji słyszanych w różnych dzielnicach Teheranu.
Stacja BBC podała, że dostęp do internetu w Iranie wciąż jest ograniczony.
01:30. Niemieccy żołnierze nie ucierpieli w atakach na bazy w Jordanii i Iraku
Żołnierze Bundeswehry nie ucierpieli w irańskich atakach na wielonarodowe bazy na Bliskim Wschodzie - poinformowało w niedzielę Operacyjne Dowództwo Sił Zbrojnych Niemiec. Chodzi o bazy w Irbilu w północnym Iraku oraz Al-Asrak w Jordanii.
Żołnierze Bundeswehry przebywający w bazach korzystają ze schronów, są bezpieczni - przekazał, cytowany przez agencję dpa, rzecznik Operacyjnego Dowództwa Sił Zbrojnych Niemiec. Jak dodał, „niemieccy żołnierze najwyraźniej nie byli bezpośrednim celem ataków”.
Nie podał przy tym, kto dokładnie przeprowadził ataki.
W związku z rosnącym napięciem w regionie w ostatnich tygodniach prewencyjnie wycofano część niemieckiego personelu z Bliskiego Wschodu.
01:11. ZEA przechwyciły 506 dronów i 152 pocisków irańskich; Bahrajn udaremnił 95 ataków
Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały, że przechwyciły dotąd 506 dronów i 152 pociski wystrzelone w kraj przez Iran, podczas gdy Bahrajn udaremnił 95 irańskich ataków powietrznych wystrzelonych - przekazały w nocy z niedzieli na poniedziałek władze obu państw.
Ministerstwo obrony ZEA poinformowało o zidentyfikowaniu 541 dronów, z czego 506 zostało zestrzelonych, a 35 spadło na terytorium kraju. Dodano, że namierzono też 165 irańskich pocisków balistycznych, z czego 152 zostały przechwycone, a 13 spadło do morza.
Siły zbrojne Bahrajnu podały natomiast, że ich systemy obrony powietrznej skutecznie odparły 61 pocisków i 34 drony wymierzone w to państwo.
00:38. Marsz wolności” społeczności irańskiej w Nowym Jorku
Demonstranci ze społeczności irańsko-amerykańskiej zgromadzili się w niedzielę przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku w reakcji na wspólne ataki USA i Izraela na Iran. Jak podaje stacja PIX11, protest, zwany „Marszem wolności”, zorganizowały grupy sprzeciwiające się obecnym władzom w Teheranie. Policja zaostrzyła środki bezpieczeństwa.
Uczestnicy wydarzenia, cytowani przez stację PIX11, mówili o obecnej sytuacji jako o „potencjalnym punkcie zwrotnym dla przyszłości kraju”. Zebrali się przed siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, a następnie ruszyli w stronę Times Square. Według stacji wyrażali zarówno „sprzeciw wobec reżimu w Teheranie, jak i emocje związane z amerykańsko-izraelskimi atakami”.
00:18. Zełenski: szansa na zmianę reżimu w Iranie musi być właściwie wykorzystana
Naród Iranu od dawna jest praktycznie osamotniony w obliczu przemocy irańskiego reżimu. Szansa na jego zmianę musi być właściwie wykorzystana - napisał w niedzielę po persku na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Ukraiński przywódca zaznaczył, że Kijów uważnie śledzi sytuację, angażując ukraiński wywiad i MSZ.
Koordynujemy nasze działania z partnerami. Ważne jest, aby ta szansa na zmianę dla Iranu została właściwie wykorzystana
— napisał.
Ten reżim w ostatnich miesiącach zabił dziesiątki tysięcy swoich obywateli, zawsze podżegał i organizował wojny w regionie, dostarczał Rosji drony i technologię do ich produkcji
— wyliczył Zełenski.
Ważne jest, aby zaistniało jasne stanowisko w sprawie wsparcia ludzi i ludzkiego życia. Ważne jest, aby determinacja USA, determinacja wszystkich ludzi na świecie, była skuteczna
— dodał.
00:05. Zhakowana irańska telewizja państwowa nadała apel Trumpa do Irańczyków
Irański państwowy nadawca IRIB został w niedzielę zhakowany na kilka minut, w ciągu których wyemitowano przemówienia prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu skierowane do narodu irańskiego - poinformowała nadająca z Londynu stacja IranIntl.
Stacja zamiast standardowych propagandowych informacji pokazała również nagrania z amerykańskich ataków rakietowych na różne miejsca, w tym na biuro zabitego w sobotę ajatollaha Alego Chameneia.
W niedzielę wieczorem w siedzibę stacji trafił izraelski pocisk, wywołując pożar. Irańska agencja informacyjna ISNA potwierdziła, że część kompleksu nadawczego IRIB została uszkodzona, choć podkreśliła, że stacja wciąż pozostaje na antenie.
IRIB była wcześniej celem ataków podczas 12-dniowej wojny między Izraelem a Iranem w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas stacja musiała przerwać nadawanie wiadomości, ponieważ w studio, skąd prowadzono relację zawalił się sufit, zmuszając prezentera do ucieczki.
