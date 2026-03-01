NA ŻYWO

RELACJA. 1468. dzień wojny na Ukrainie. Prezydent Zełenski: "Uważnie śledzimy każdą zmianę sytuacji wokół Iranu"

Zniszczone rosyjskie czołgi zaprezentowane na placu Michajłowskim w Kijowie / autor: PAP/Vladyslav Musiienko
Zniszczone rosyjskie czołgi zaprezentowane na placu Michajłowskim w Kijowie / autor: PAP/Vladyslav Musiienko

Trwa 1468. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 2 marca 2026 r.

00:01. Zełenski: Uważnie śledzimy każdą zmianę sytuacji wokół Iranu.

Ukraiński wywiad, Ministerstwo Spraw Zagranicznych – wszyscy są zaangażowani. Współpracujemy z partnerami. Ważne jest, aby ta szansa na zmianę dla Iranu została właściwie wykorzystana. Naród irański od dawna jest praktycznie osamotniony w walce z przemocą – z irańskim reżimem. Ten reżim, który w ostatnich miesiącach zabił dziesiątki tysięcy własnych obywateli, który zawsze podsycał i organizował wojny w regionie, który dostarczał Rosji „szahedy” i technologię do ich produkcji – ten reżim sam sprowadził na siebie tę postawę

— napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

Ważne jest, aby istniało jasne stanowisko w sprawie ludzi i ludzkiego życia. Ważne jest, aby amerykańska determinacja, determinacja każdego człowieka na świecie, rzeczywiście przynosiła efekty

— dodał.

Dziękuję wszystkim, którzy starają się zapobiec ekspansji wojny i bronią się przed atakami ze strony Iranu. Dziękuję również wszystkim, którzy mówią Rosji – teraz, w oparciu o doświadczenia irańskiego reżimu – że sprawiedliwość jednak nadejdzie

— czytamy we wpisie ukraińskiego prezydenta.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

