Trwa 1468. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 2 marca 2026 r.
00:01. Zełenski: Uważnie śledzimy każdą zmianę sytuacji wokół Iranu.
Ukraiński wywiad, Ministerstwo Spraw Zagranicznych – wszyscy są zaangażowani. Współpracujemy z partnerami. Ważne jest, aby ta szansa na zmianę dla Iranu została właściwie wykorzystana. Naród irański od dawna jest praktycznie osamotniony w walce z przemocą – z irańskim reżimem. Ten reżim, który w ostatnich miesiącach zabił dziesiątki tysięcy własnych obywateli, który zawsze podsycał i organizował wojny w regionie, który dostarczał Rosji „szahedy” i technologię do ich produkcji – ten reżim sam sprowadził na siebie tę postawę
— napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.
Ważne jest, aby istniało jasne stanowisko w sprawie ludzi i ludzkiego życia. Ważne jest, aby amerykańska determinacja, determinacja każdego człowieka na świecie, rzeczywiście przynosiła efekty
— dodał.
Dziękuję wszystkim, którzy starają się zapobiec ekspansji wojny i bronią się przed atakami ze strony Iranu. Dziękuję również wszystkim, którzy mówią Rosji – teraz, w oparciu o doświadczenia irańskiego reżimu – że sprawiedliwość jednak nadejdzie
— czytamy we wpisie ukraińskiego prezydenta.
