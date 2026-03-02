Przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii wydali wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowali „gotowość na działania obronne”, aby „zniszczyć u źródła zdolność Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów” - poinformowała agencja AFP.
Wspólne oświadczenie Berlina, Paryża i Londynu
Przywódcy (grupy E3) są skonsternowani atakami rakietowymi na oślep i dysproporcjonalnymi Iranu przeciwko państwom regionu
— przekazano w komunikacie, cytowanym przez AFP.
Iran odpowiedział na sobotni atak USA i Izraela, ostrzeliwujące bazy USA w regionie i Izrael. Siły państw grupy E3 - Francji i Wielkiej Brytanii - także stacjonują w regionie. Londyn zaangażował się już w działania obronne. Myśliwiec Typhoon zestrzelił w niedziele irańskiego drona lecącego w kierunku Kataru, gdzie od stycznia stacjonuje brytyjsko-katarska eskadra.
W oświadczeniu napisano, że irańskie ataki „były wymierzone w ich (grupy E3) bliskich sojuszników, zagrażając także naszemu personelowi wojskowemu i cywilnemu w całym regionie”.
Francja, Niemcy i Wielka Brytania zapowiedziały w dokumencie, że omówią swoje działania obronne ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami w regionie.
Brytyjskie bazy będą wykorzystane do działań obronnych
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że zgodził się na prośbę USA, aby brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń obronnych w magazyny bądź wyrzutnie irańskich rakiet. Zaznaczył, że brytyjskie siły nie były i nie będą zaangażowane w ofensywne ataki na Iran.
Wczoraj Iran zaatakował bazę w Bahrajnie, niemal trafiając w brytyjski personel. Śmierć najwyższego przywódcy (Chameneia) nie powstrzyma Iranu, a ich podejście staje się jeszcze bardziej lekkomyślne i co raz bardziej niebezpieczne dla cywili
— powiedział Starmer.
Zaznaczył, że decyzja o niezaangażowaniu się w ataki na Irany, była wynikiem przekonania brytyjskiego rządu, że „najlepszym wyjściem dla Iranu i dla świata jest porozumienie, w którym Teheran zrzeknie się wszelkich aspiracji pozyskania broni atomowej”.
Moim obowiązkiem jest chronić brytyjskie istnienia. W powietrzu są brytyjskie myśliwce, działające w ramach skoordynowanej operacji obronnych, które już z powodzeniem przechwyciły irańskie ataki
— wyjaśnił.
Jednak jedynym sposobem zatrzymania zagrożenia, jest zniszczenie pocisków u źródła, czyli w magazynach bądź wyrzutniach, służących do ich wystrzeliwania
— zaznaczył.
USA zwróciły się do nas o pozwolenie na używanie brytyjskich baz, do właśnie tego ograniczonego defensywnego celu, postanowiliśmy się przystać na tą prośbę, aby zapobiec wystrzeliwaniu przez Iran rakiet w region, zabijających niewinnych cywili, stanowiących niebezpieczeństwo dla Brytyjczyków i atakujących państwa, które nie były zaangażowane
— podkreślił Starmer.
Szef brytyjskiego rządu zapowiedział, że brytyjscy i ukraińscy eksperci pomogą sojusznikom w Zatoce w zestrzeliwaniu irańskich dronów
Macron: zwiększymy naszą obecność obronną w Zatoce Perskiej
Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował z kolei, że Francja zwiększy swą obecność obronną w rejonie Zatoki Perskiej, by chronić swoich obywateli i bazy wojskowe oraz wesprzeć kraje regionu, które stały się celem ataków Iranu podjętych w odwecie na naloty amerykańsko-izraelskie.
O tej decyzji Macron poinformował po posiedzeniu rady obrony i bezpieczeństwa narodowego w sprawie sytuacji w Iranie. Podkreślił, że Francja chce wesprzeć kraje, z którymi łączą ją traktaty obronne. Francuski prezydent podkreślił, że wszystkie kraje Zatoki Perskiej stały się celem ataków irańskich, w szczególności Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie doszło do ataku dronowego na bazę, gdzie obecni są wojskowi francuscy.
Francja również przygotowuje się do tego, by móc ewakuować swoich obywateli, gdy otwarta zostanie przestrzeń powietrzna - dodał prezydent.
Poprzednie posiedzenie rady obrony Macron przeprowadził w sobotę, w pierwszym dniu nalotów amerykańsko-izraelskich na Iran. Podkreślił wówczas, że Francja nie została uprzedzona o atakach na Iran i nie brała w nich udziału.
Adam Kacprzak/PAP
