Prezydent USA Donald Trump powiedział w orędziu, że siły USA będą kontynuować operację przeciwko Iranowi do czasu osiągnięcia wszystkich swoich celów. Przyznał jednak, że może to się wiązać z kolejnymi ofiarami wśród żołnierzy. Twierdził też, że wielu irańskich żołnierzy chce się poddać.
Całe dowództwo wojskowe (Iranu) zginęło, a wielu z nich chce się poddać, by ratować życie. Chcą immunitetu. Dzwonią tysiącami
— mówił Trump w nagranym w Mar-a-Lago orędziu opublikowanym w mediach społecznościowych.
Działania bojowe trwają obecnie z pełną mocą i będą kontynuowane, dopóki wszystkie nasze cele nie zostaną osiągnięte. Mamy bardzo mocne cele
— zapewnił. Nie wymienił ich bezpośrednio, lecz zaznaczył, że chce „zapewnić, że Amerykanie nigdy nie będą musieli stawić czoła radykalnemu, krwiożerczemu reżimowi terrorystycznemu uzbrojonemu w broń jądrową”.
Podkreślił, że zdecydował się na atak „nie tylko po to, by zapewnić bezpieczeństwo naszym czasom i miejscu, ale także naszym dzieciom i ich dzieciom”.
„Ameryka pomści ich śmierć”
Mówiąc o trzech żołnierzach zabitych przez Iran w trakcie operacji, Trump przyznał, że prawdopodobnie ofiar po stronie amerykańskiej będzie więcej.
Tak to już jest. Prawdopodobnie będzie ich więcej, ale zrobimy wszystko, co możliwe, żeby tak się nie stało. Ameryka pomści ich śmierć i zada najdotkliwszy cios terrorystom, którzy wypowiedzieli wojnę praktycznie cywilizacji
— oznajmił.
Odnosząc się do zabicia przywódcy Iranu ajatollaha Chameneia, Trump powiedział, że w reakcji na tę wiadomość w całym Iranie dało się słyszeć okrzyki radości.
Trump ponownie wezwał „irańskich patriotów” do odwagi i wykorzystania momentu, by „odzyskać swój kraj”.
Ameryka jest z wami. Złożyłem wam obietnicę i dotrzymałem jej. Reszta będzie zależeć od was, ale będziemy tam, aby pomóc
— powiedział.
Adam Kacprzak/PAP/X
