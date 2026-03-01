Mieszkający w USA syn obalonego w 1979 roku ostatniego szacha Iranu Reza Pahlawi oświadczył, że to on pokieruje zmianą władzy w tym kraju. W wywiadzie dla stacji Fox News zaznaczył, że ostatecznym celem są przemiany demokratyczne.
Wczoraj rano w amerykańsko-izraelskich nalotach na Iran zginął najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei. Wraz z nim zabici zostali niektórzy z jego najbliższych współpracowników.
Pahlawi ocenił w tym kontekście, że nadszedł czas na „bardzo silne i stabilne przemiany”.
Ja kieruję tymi przemianami. Mam poparcie milionów Irańczyków. Mam ludzi wewnątrz kraju, którzy się przyłączają (…) wojsko stanie po naszej stronie. Mamy plan działania i plan przemian
— powiedział.
Dodał, że proces ten ostatecznie doprowadzi do „demokratycznego wyniku, tak aby Irańczycy mogli wybrać swój przyszły rząd i ustrój”.
Syn ostatniego szacha
Mieszkający w USA Reza Pahlawi to syn ostatniego szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego. Jest znaną postacią w zachodnich mediach, promowaną przez środowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.
W samym Iranie jego rzeczywiste poparcie społeczne oceniane jest jako ograniczone i trudne do wiarygodnego oszacowania z uwagi na brak niezależnych sondaży. Cieszy się sympatią części irańskiej diaspory, ale nie dysponuje własną strukturą polityczną ani udokumentowanymi powiązaniami z opozycją wewnątrz Iranu.
Jego ojciec, Mohammad Reza Pahlawi, rządził krajem w latach 1941-1979, do obalenia przez rewolucję islamską, która wyniosła do władzy ajatollaha Rudollaha Chomeiniego, poprzednika Chameneia.
