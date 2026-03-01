Syn obalonego szacha Iranu twierdzi, że pokieruje zmianą władzy. "Mam poparcie milionów Irańczyków. (...) wojsko stanie po naszej stronie"

Kobieta pokazuje portret Rezy Pahlawiego podczas wiecu Irańczyków pod nazwą „Wolność dla Iranu”, przed Bramą Brandenburską w Berlinie / autor: PAP/EPA/FILIP SINGER
Mieszkający w USA syn obalonego w 1979 roku ostatniego szacha Iranu Reza Pahlawi oświadczył, że to on pokieruje zmianą władzy w tym kraju. W wywiadzie dla stacji Fox News zaznaczył, że ostatecznym celem są przemiany demokratyczne.

Wczoraj rano w amerykańsko-izraelskich nalotach na Iran zginął najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei. Wraz z nim zabici zostali niektórzy z jego najbliższych współpracowników.

Pahlawi ocenił w tym kontekście, że nadszedł czas na „bardzo silne i stabilne przemiany”.

Ja kieruję tymi przemianami. Mam poparcie milionów Irańczyków. Mam ludzi wewnątrz kraju, którzy się przyłączają (…) wojsko stanie po naszej stronie. Mamy plan działania i plan przemian

— powiedział.

Dodał, że proces ten ostatecznie doprowadzi do „demokratycznego wyniku, tak aby Irańczycy mogli wybrać swój przyszły rząd i ustrój”.

Syn ostatniego szacha

Mieszkający w USA Reza Pahlawi to syn ostatniego szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego. Jest znaną postacią w zachodnich mediach, promowaną przez środowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

W samym Iranie jego rzeczywiste poparcie społeczne oceniane jest jako ograniczone i trudne do wiarygodnego oszacowania z uwagi na brak niezależnych sondaży. Cieszy się sympatią części irańskiej diaspory, ale nie dysponuje własną strukturą polityczną ani udokumentowanymi powiązaniami z opozycją wewnątrz Iranu.

Jego ojciec, Mohammad Reza Pahlawi, rządził krajem w latach 1941-1979, do obalenia przez rewolucję islamską, która wyniosła do władzy ajatollaha Rudollaha Chomeiniego, poprzednika Chameneia.

Adam Kacprzak/PAP

