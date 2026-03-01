Prezydent USA Donald Trump powiedział brytyjskiemu dziennikowi „Daily Mail”, że przewiduje, że operacja przeciwko Iranowi potrwa „cztery tygodnie lub mniej”.
To zawsze był proces czterotygodniowy. Zakładaliśmy, że to potrwa około czterech tygodni. Zawsze chodziło o czterotygodniowy proces więc – jakkolwiek silnym i dużym krajem jest Iran – zajmie to cztery tygodnie – lub mniej
— powiedział prezydent brytyjskiemu tabloidowi.
Myślę, że wszystko idzie zgodnie z planem. Poza tym, że wyeliminowaliśmy całe ich kierownictwo – o wiele, wiele więcej, niż myśleliśmy. Wygląda na to, że 48
— dodał.
Odnosząc się do trzech zabitych amerykańskich żołnierzy, przywódca USA powiedział, że „to świetni ludzie, z wybitnym dorobkiem”. Zapowiedział, że porozmawia z rodzinami zabitych, lecz nie zadeklarował jednoznacznie, czy weźmie udział w tradycyjnej ceremonii przywitania ich ciał w bazie Delaware.
„Powinniście byli rozmawiać w minionym tygodniu”
Pytany o zapowiadane przez niego wcześniej rozmowy z nowymi przywódcami Iranu, Trump odparł, że nie wie, kiedy do nich dojdzie.
Oni chcą rozmawiać, ale powiedziałem: powinniście byli rozmawiać w minionym tygodniu, nie w tym tygodniu
— zaznaczył.
Prezydent USA twierdząco odpowiedział też na pytanie, czy ma nadzieję, że w Iranie nastanie demokracja.
Będzie bardzo ciekawe to obserwować. Ale wiele rzeczy może się wydarzyć i wiele pozytywnych rzeczy może się wydarzyć
— dodał.
Adam Kacprzak/PAP/dailymail.co.uk
