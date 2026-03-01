Mężczyzna, który dziś nad ranem otworzył ogień do ludzi w Austin w Teksasie, miał na sobie bluzę z napisem „Własność Allaha” - podała telewizja Fox News. Napastnik zabił dwie osoby i ranił 14. FBI nie wyklucza, że potencjalnie mógł to być akt terroru. Sprawca został zabity przez służby.
Ogień do ludzi otworzył urodzony w Senegalu 53-latek, będący znaturalizowanym obywatelem USA.
Według źródeł w organach ścigania mężczyzna miał na sobie podczas ataku bluzę z napisem „Własność Allaha” i najprawdopodobniej także koszulkę z irańską flagą. Według dziennika „New York Post” w samochodzie napastnika znaleziono Koran, a atak mógł być umotywowany amerykańską operacją wymierzoną w irański reżim.
Jak podała policja, mężczyzna najpierw strzelał w stronę ludzi przed barem z samochodu, w którym opuścił szyby. Następnie wysiadł z pojazdu i zaczął strzelać do przechodniów z karabinu.
Napastnik został zabity przez służby.
Adam Kacprzak/PAP/X
