Strzały w Teksasie! 53-latek urodzony w Senegalu zabił 2 osoby i ranił 14. Miał na sobie bluzę z napisem "Własność Allaha"

Mężczyzna, który dziś nad ranem otworzył ogień do ludzi w Austin w Teksasie, miał na sobie bluzę z napisem „Własność Allaha” - podała telewizja Fox News. Napastnik zabił dwie osoby i ranił 14. FBI nie wyklucza, że potencjalnie mógł to być akt terroru. Sprawca został zabity przez służby.

Ogień do ludzi otworzył urodzony w Senegalu 53-latek, będący znaturalizowanym obywatelem USA.

Według źródeł w organach ścigania mężczyzna miał na sobie podczas ataku bluzę z napisem „Własność Allaha” i najprawdopodobniej także koszulkę z irańską flagą. Według dziennika „New York Post” w samochodzie napastnika znaleziono Koran, a atak mógł być umotywowany amerykańską operacją wymierzoną w irański reżim.

Jak podała policja, mężczyzna najpierw strzelał w stronę ludzi przed barem z samochodu, w którym opuścił szyby. Następnie wysiadł z pojazdu i zaczął strzelać do przechodniów z karabinu.

Napastnik został zabity przez służby.

