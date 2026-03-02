WIDEO

Amerykanie pochwalili się bombowcami B-2. Były uzbrojone w 900-kilogramowe bomby! "Uderzyły w irańskie umocnione obiekty"

Amerykańskie bombowce B-2, wyposażone w 900-kilogramowe bomby
Amerykańskie bombowce B-2, wyposażone w 900-kilogramowe bomby / autor: X/U.S. Central Command (screen)

Amerykańskie bombowce B-2, wyposażone w 900-kilogramowe bomby, nocą z soboty na niedzielę zaatakowały obiekty związane z irańskim programem rakietowym - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Minionej nocy bombowce B-2 typu stealth, uzbrojone w 900-kilogramowe bomby, uderzyły w irańskie umocnione obiekty związane z programem rakiet balistycznych. Żaden kraj nie powinien nigdy wątpić w zdecydowanie Ameryki

— podał w komunikacie CENTCOM.

Bombowce B-2 były również wykorzystywane przez Amerykanów podczas ubiegłorocznej operacji wymierzonej w irańskie instalacje nuklearne.

PRZYPOMINAMY: USA zbombardowały trzy irańskie obiekty nuklearne! Trump: Jeśli Iran nie zawrze pokoju, kolejne ataki będą znacznie większe

Izrael zrzucił ponad 2 tys. bomb

Z kolei izraelskie siły zbrojne powiadomiły, że od początku operacji myśliwce izraelskich sił powietrznych zrzuciły ponad 2 tys. bomb podczas setek nalotów wymierzonych w cele związane z irańskim reżimem i obiekty wojskowe.

Jak podkreślił portal Times of Israel, w czerwcu podczas 12-dniowej wojny tyle bomb izraelskie lotnictwo wykorzystało w ciągu połowy operacji.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe. Potwierdzono śmierć Chameneia!

Imponująca akcja!

Cztery najdroższe bombowce świata, amerykańskie B-2 Spirit wyleciały w sobotę z bazy sił powietrznych Whiteman w Missouri, przeleciały nad Atlantykiem, Morzem Śródziemnym, Syrią i Irakiem, zbombardowały cele w Iranie i bez międzylądowania rozpoczęły w niedzielę powrotny lot do Stanów Zjednoczonych. Wynika to z obserwacji portalu ItaMilRadar. Bombowcom towarzyszyła flota co najmniej 13 tankowców powietrznych.

Stany Zjednoczone wykorzystały te bombowce, z których każdy wart jest około 2 mld dolarów, do zniszczenia podziemnych magazynów, w których Iran przechowywał pociski balistyczne – poinformował „Wall Sreet Journal” wysoki rangą urzędnik amerykański, który potwierdził również ich wyjątkowo długi lot z USA do Iranu i z powrotem.

Bombowce te były już siedmiokrotnie sprawdzane w bezpośrednich działaniach wojennych, m.in. w Serbii i Kosowie w 1999 r., Afganistanie - w 2001 r., Iraku - w 2003 r. oraz Libii - w 2011 i 2017 r.

Ich piloci szkoleni są do lotów trwających nawet 72 godziny i w takie misje zabierają ze sobą zapakowany obiad i krzesła do drzemek.

Lot z Whiteman do Iranu był elementem amerykańskiej operacji prowadzonej od soboty przeciwko temu krajowi pod kryptonimem „Epicka Furia”.

Adam Kacprzak/PAP/X

