Trump: Zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętów wojennych. Zniszczono także kwaterę marynarki. "Idziemy po resztę"

  • Świat
  • opublikowano:
Wpis Białego Domu/Donalda Trumpa o zniszczeniu irańskich okrętów, w tle zdj. ilustracyjne - dym unosi się, gdy irański pocisk uderzył w wody morskie w Zatoce Hajfy w Izraelu / autor: PAP/EPA, X/The White House
Wpis Białego Domu/Donalda Trumpa o zniszczeniu irańskich okrętów, w tle zdj. ilustracyjne - dym unosi się, gdy irański pocisk uderzył w wody morskie w Zatoce Hajfy w Izraelu / autor: PAP/EPA, X/The White House

Zostałem właśnie poinformowany, że zniszczyliśmy i zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętów wojennych - przekazał prezydent USA Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Zaznaczył, że były one relatywnie duże i ważne. Trump podał, że USA zniszczyły także kwaterę irańskiej marynarki wojennej.

Idziemy po resztę - Wkrótce oni również będą unosić się na dnie morza!

— zapowiedział Trump. Dodał, że w innym ataku zniszczono kwaterę irańskiej marynarki wojennej.

Poza tym ich marynarka wojenna ma się dobrze! PREZYDENT DONALD J. TRUMP

— zakończył swój wpis.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe. Potwierdzono śmierć Chameneia!

Atak na Iran

Izrael i USA od wczoraj atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie.

CZYTAJ TAKŻE:

TYLKO U NAS. Czy w Iranie będzie wojna domowa? Irańczyk mieszkający w Polsce: Potrafimy znaleźć jakieś wyjście z sytuacji

Irańskie państwowe media potwierdzają. Ajatollah Ali Chamenei został zabity! W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę

Trump ostrzega Iran przed mocnym odwetem! „Jeśli to zrobią, uderzymy w nich z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano!”

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych