Zostałem właśnie poinformowany, że zniszczyliśmy i zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętów wojennych - przekazał prezydent USA Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Zaznaczył, że były one relatywnie duże i ważne. Trump podał, że USA zniszczyły także kwaterę irańskiej marynarki wojennej.
Idziemy po resztę - Wkrótce oni również będą unosić się na dnie morza!
— zapowiedział Trump. Dodał, że w innym ataku zniszczono kwaterę irańskiej marynarki wojennej.
Poza tym ich marynarka wojenna ma się dobrze! PREZYDENT DONALD J. TRUMP
— zakończył swój wpis.
Atak na Iran
Izrael i USA od wczoraj atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie.
