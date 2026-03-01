Izrael podjął ważną decyzję! Armia powołała pod broń 100 tysięcy rezerwistów. To efekt ataku na Iran

Efekt irańskiego ataku na Beit Shemesh / autor: PAP/EPA
Efekt irańskiego ataku na Beit Shemesh / autor: PAP/EPA

Armia Izraela przekazała, że 100 tys. rezerwistów zostało powołanych pod broń w związku z operacja przeciwko Iranowi. Portal Times of Israel zaznaczył, że prawdopodobnie jest to dodatkowe wsparcie oprócz powołanych już wcześniej 50 tys. żołnierzy rezerwy.

Izraelska armia wzmocniła już granice z Syrią, Libanem, Strefą Gazy i Zachodnim Brzegiem Jordanu.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając jego najwyższego przywódcę duchowego i politycznego ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie atakuje bazy amerykańskie w regionie.

Adam Stankiewicz/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

