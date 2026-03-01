Armia Izraela przekazała, że 100 tys. rezerwistów zostało powołanych pod broń w związku z operacja przeciwko Iranowi. Portal Times of Israel zaznaczył, że prawdopodobnie jest to dodatkowe wsparcie oprócz powołanych już wcześniej 50 tys. żołnierzy rezerwy.
Izraelska armia wzmocniła już granice z Syrią, Libanem, Strefą Gazy i Zachodnim Brzegiem Jordanu.
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając jego najwyższego przywódcę duchowego i politycznego ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie atakuje bazy amerykańskie w regionie.
