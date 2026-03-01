„Obecnie najważniejszym zadaniem jest skupienie się na pomocy obywatelom RP i dbanie m.in. o polski kontyngent wojskowy na Bliskim Wschodzie” - podkreślił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Kosiniak-Kamysz pytany na konferencji o stanowisko rządu ws. konfliktu na Bliskim Wschodzie podkreślił, że „dzisiaj naszym najważniejszym zadaniem jest skupienie się na pomocy obywatelom RP i dbanie o polskie kontyngenty wojskowe na Bliskim Wschodzie tak jak o każdy inny kontyngent wojskowy, ale tutaj oczywiście we wdrożonych procedurach bezpieczeństwa”.
Pytany przez dziennikarzy, czy rozważany jest scenariusz, w którym trzeba będzie wycofać obecne w tamtym regionie polskie kontyngenty, odpowiedział: „każdy scenariusz jest brany pod uwagę”.
Roztropni planiści, a do takich należy Dowództwo Operacyjne, biorą każdy scenariusz pod uwagę i na każdy scenariusz są plany przygotowane. Najważniejsze dla żołnierza jest spełnianie obowiązków wobec ojczyzny, a dla ojczyzny - dbanie o żołnierzy
— powiedział.
