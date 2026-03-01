Były prezydent Iranu zginął w ataku na Teheran? W momencie uderzenia miał przebywać w swojej rezydencji we wschodniej części miasta

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Wikimedia Commons/Marcello Casal, Jr./CC BY 3.0 BR
autor: Wikimedia Commons/Marcello Casal, Jr./CC BY 3.0 BR

Były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad (2005-2013) zginął w amerykańsko-izraelskich atakach na Teheran - poinformowała agencja dpa, powołując się na irańską agencje ILNA. W momencie ataku 69-letni polityk miał przebywać w swojej rezydencji we wschodniej części stolicy Iranu.

Agencja ILNA przekazała, że pojawiły się doniesienia o śmierci Ahmadineżada, ale sama nie jest w stanie ich potwierdzić.

Jeden z bliskich współpracowników Ahmadineżada zdementował w rozmowie z ILNĄ doniesienia o śmierci byłego prezydenta Iranu. Portal Times of Israel zwrócił uwagę, że do tej pory Iran ani Izrael nie poinformowały o śmierci Ahmadineżada.

Ahmadineżad był zwolennikiem twardej polityki atomowej Iranu

Ahmadineżad był szóstym prezydentem Islamskiej Republiki Iranu, sprawował urząd w latach 2005-2013. Wcześniej był m.in. burmistrzem Teheranu.

Jak zwróciła uwagę agencja dpa, był zwolennikiem twardej linii w kwestii polityki atomowej Iranu, co doprowadziło do objęcia kraju międzynarodowymi sankcjami i pogorszenia się sytuacji gospodarczej.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie atakuje bazy amerykańskie w regionie.

Adam Stankiewicz/PAP

