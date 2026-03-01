Były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad (2005-2013) zginął w amerykańsko-izraelskich atakach na Teheran - poinformowała agencja dpa, powołując się na irańską agencje ILNA. W momencie ataku 69-letni polityk miał przebywać w swojej rezydencji we wschodniej części stolicy Iranu.
Agencja ILNA przekazała, że pojawiły się doniesienia o śmierci Ahmadineżada, ale sama nie jest w stanie ich potwierdzić.
Jeden z bliskich współpracowników Ahmadineżada zdementował w rozmowie z ILNĄ doniesienia o śmierci byłego prezydenta Iranu. Portal Times of Israel zwrócił uwagę, że do tej pory Iran ani Izrael nie poinformowały o śmierci Ahmadineżada.
Ahmadineżad był zwolennikiem twardej polityki atomowej Iranu
Ahmadineżad był szóstym prezydentem Islamskiej Republiki Iranu, sprawował urząd w latach 2005-2013. Wcześniej był m.in. burmistrzem Teheranu.
Jak zwróciła uwagę agencja dpa, był zwolennikiem twardej linii w kwestii polityki atomowej Iranu, co doprowadziło do objęcia kraju międzynarodowymi sankcjami i pogorszenia się sytuacji gospodarczej.
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie atakuje bazy amerykańskie w regionie.
Adam Stankiewicz/PAP
