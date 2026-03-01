Wiadomo, ilu żołnierzy Stanów Zjednoczonych zginęło podczas ataku na Iran! Są też poważni ranni. "Sytuacja jest dynamiczna"

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że podczas operacji „Epicka Furia” wymierzonej przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych.

Według stanu z godz. 9.30 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 15.30 w Polsce) trzech żołnierzy USA zginęło, a pięciu zostało poważnie rannych podczas operacji „Epic Fury” - czytamy w komunikacie CENTCOM.

Główne działania bojowe są kontynuowane”

Jak dodano, kilku żołnierzy odniosło lekkie obrażenia od odłamków oraz doznało wstrząsu mózgu. Są w trakcie powrotu do służby - zaznaczyło CENTCOM.

Główne działania bojowe są kontynuowane, trwają działania ratownicze

— podkreśliło dowództwo.

Sytuacja jest dynamiczna, dlatego z szacunku dla rodzin wstrzymamy się z publikacją dodatkowych informacji, w tym tożsamości poległych żołnierzy, do 24 godzin po powiadomieniu ich najbliższych

— zapowiedziano.

Dzień wcześniej CENCTOM informował, że podczas operacji nie poległ żaden amerykański żołnierz.

