Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że podczas operacji „Epicka Furia” wymierzonej przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych.
Według stanu z godz. 9.30 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 15.30 w Polsce) trzech żołnierzy USA zginęło, a pięciu zostało poważnie rannych podczas operacji „Epic Fury” - czytamy w komunikacie CENTCOM.
„Główne działania bojowe są kontynuowane”
Jak dodano, kilku żołnierzy odniosło lekkie obrażenia od odłamków oraz doznało wstrząsu mózgu. Są w trakcie powrotu do służby - zaznaczyło CENTCOM.
Główne działania bojowe są kontynuowane, trwają działania ratownicze
— podkreśliło dowództwo.
Sytuacja jest dynamiczna, dlatego z szacunku dla rodzin wstrzymamy się z publikacją dodatkowych informacji, w tym tożsamości poległych żołnierzy, do 24 godzin po powiadomieniu ich najbliższych
— zapowiedziano.
Dzień wcześniej CENCTOM informował, że podczas operacji nie poległ żaden amerykański żołnierz.
CZYTAJ TAKŻE:
— RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe. Potwierdzono śmierć Chameneia!
— Dlaczego Trump zdecydował się na atak na Iran? Zaskakująca odpowiedź. „Mieliśmy analizy, z których wynikało po prostu…”
Adam Stankiewicz/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754420-wiadomo-ilu-zolnierzy-usa-zginelo-podczas-ataku-na-iran
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.