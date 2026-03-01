Na Bliskim Wschodzie trwa konflikt zbrojny pomiędzy Izraelem i USA a Iranem. Dziś doszło do ataku, który może okazać się czynnikiem eskalującym. Teheran raził francuską bazę wojskową w Abu Zabi.
Trwa wymiana ognia pomiędzy Izraelem i USA a Iranem. Teheran nie pozostaje dłużny i razi cele u sąsiadów, u których znajdują się amerykańskie bazy.
Doszło jednak do ataku, który może doprowadzić do eskalacji konfliktu.
W Internecie pojawiło się nagrania, na którym widać, jak na terenie francuskiej bazy morskiej w Abu Zabi dochodzi do potężnego wybuchu, a z miejsca unosi się dym.
Adam Bąkowski/X
