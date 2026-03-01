Izraelskie służby ratunkowe poinformowały, że zwiększył się bilans ofiar śmiertelnych po irańskim ataku na miasto Bet Szemesz. Śmierć poniosło osiem osób.
Bet Szemesz jest położone kilkanaście kilometrów od Jerozolimy.
Wcześniej informowano o 23 osobach rannych. Dwie osoby ranne są w stanie ciężkim.
Jak przekazała AFP irańska rakieta uderzyła bezpośrednio w budynek, który się zawalił.
Służby pracują na miejscu
Wojsko podało, że wysłało na miejsce ataku służby ratunkowe, lekarzy i śmigłowiec, który ma pomóc ewakuować rannych.
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie.
