Irański prezydent Masud Pezeszkian oświadczył, że pomszczenie śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneia w amerykańsko-izraelskich atakach to „prawo i obowiązek” Iranu. Jego komunikat wyemitowała telewizja państwowa.
Zdaniem Pezeszkiana śmierć „najwyższego przywódcy politycznego Islamskiej Republiki Iranu oraz wybitnego przywódcy szyizmu na świecie” stanowi akt „wypowiedzenia wojny muzułmanom, a zwłaszcza szyitom, na całym świecie”.
„Dziś uderzymy”
Szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani zapowiedział potężne ataki przeciwko USA i Izraelowi.
Wczoraj Iran wystrzelił na Stany Zjednoczone i Izrael rakiety, które spowodowały szkody. Dziś uderzymy w (te kraje - PAP) z siłą, jakiej nigdy nie zaznały
— napisał w poście na X.
Wiceprezydent Iranu Mohammad Reza Aref polecił ministrom i szefom władz regionalnych, by zapewnili niezakłócone funkcjonowanie administracji państwowej w czasie wojny.
