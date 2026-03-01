Irański prezydent zapowiedział zemstę na USA i Izraelu za zabicie Chameneia! "Dziś uderzymy w te kraje z siłą, jakiej nigdy nie zaznały"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Wikimedia Commons/Khamenei.ir/CC BY 4.0
autor: Wikimedia Commons/Khamenei.ir/CC BY 4.0

Irański prezydent Masud Pezeszkian oświadczył, że pomszczenie śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneia w amerykańsko-izraelskich atakach to „prawo i obowiązek” Iranu. Jego komunikat wyemitowała telewizja państwowa.

Zdaniem Pezeszkiana śmierć „najwyższego przywódcy politycznego Islamskiej Republiki Iranu oraz wybitnego przywódcy szyizmu na świecie” stanowi akt „wypowiedzenia wojny muzułmanom, a zwłaszcza szyitom, na całym świecie”.

Dziś uderzymy”

Szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani zapowiedział potężne ataki przeciwko USA i Izraelowi.

Wczoraj Iran wystrzelił na Stany Zjednoczone i Izrael rakiety, które spowodowały szkody. Dziś uderzymy w (te kraje - PAP) z siłą, jakiej nigdy nie zaznały

— napisał w poście na X.

Wiceprezydent Iranu Mohammad Reza Aref polecił ministrom i szefom władz regionalnych, by zapewnili niezakłócone funkcjonowanie administracji państwowej w czasie wojny.

CZYTAJ TAKŻE:

RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe. Potwierdzono śmierć Chameneia!

Wiemy, kto tymczasowo przejmie władzę w Iranie po śmierci Chameneia! Reżim wygraża „grupom secesjonistycznym”

Dlaczego Trump zdecydował się na atak na Iran? Zaskakująca odpowiedź. „Mieliśmy analizy, z których wynikało po prostu…”

Adam Stankiewicz/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych