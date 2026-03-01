Ajatollah Ali Chamenei poniósł śmierć w wyniku skoordynowanych ataków USA i Izraela na Iran. Prezydent Rosji Władimir Putin złożył kondolencje.
Proszę przyjąć głębokie kondolencje w związku z zabójstwem Najwyższego Przywódcy Islamskiej Republiki Iranu Alego Chameneia i członków jego rodziny, dokonane z cynicznym naruszeniem wszelkich norm ludzkiej moralności i prawa międzynarodowego
— napisał Putin w depeszy opublikowanej na stronie internetowej Kremla i adresowanej do irańskiego prezydenta Masuda Pezeszkiana.
Kondolencje Putina po śmieci Chameneia
Putin zapewnił o „najszczerszym współczuciu” i wsparciu dla całego narodu irańskiego. Dodał, że w Rosji Chamenei zostanie zapamiętany jako „wybitny mąż stanu, który wniósł ogromny osobisty wkład” w rozwój relacji dwustronnych i podniesienie ich do poziomu partnerstwa strategicznego.
Chamenei oraz inni prominentni przedstawiciele władz Iranu zginęli w wyniku rozpoczętych wczoraj, skoordynowanych ataków Izraela i USA na Iran.
