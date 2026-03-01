Putin oburzony śmiercią Chameneia. Złożył kondolencje: W związku z zabójstwem dokonanym z cynicznym naruszeniem norm

Na zdjęciu prezydent Rosji Władimir Putin / autor: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV / POOL
Ajatollah Ali Chamenei poniósł śmierć w wyniku skoordynowanych ataków USA i Izraela na Iran. Prezydent Rosji Władimir Putin złożył kondolencje.

Proszę przyjąć głębokie kondolencje w związku z zabójstwem Najwyższego Przywódcy Islamskiej Republiki Iranu Alego Chameneia i członków jego rodziny, dokonane z cynicznym naruszeniem wszelkich norm ludzkiej moralności i prawa międzynarodowego

— napisał Putin w depeszy opublikowanej na stronie internetowej Kremla i adresowanej do irańskiego prezydenta Masuda Pezeszkiana.

Kondolencje Putina po śmieci Chameneia

Putin zapewnił o „najszczerszym współczuciu” i wsparciu dla całego narodu irańskiego. Dodał, że w Rosji Chamenei zostanie zapamiętany jako „wybitny mąż stanu, który wniósł ogromny osobisty wkład” w rozwój relacji dwustronnych i podniesienie ich do poziomu partnerstwa strategicznego.

Chamenei oraz inni prominentni przedstawiciele władz Iranu zginęli w wyniku rozpoczętych wczoraj, skoordynowanych ataków Izraela i USA na Iran.

Adam Bąkowski/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

