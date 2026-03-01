Portal Times of Israel podał, powołując się na wysokiego rangą reprezentanta administracji USA, że prezydent Donald Trump musiał podjąć działania wobec Iranu, ponieważ kraj ten planował rozmieszczenie pocisków balistycznych przed lub jednocześnie z ewentualną operacją amerykańską.
Prezydent zadecydował, że (…) nie pozwoli, by siły amerykańskie w regionie przyjmowały ataki pociskami konwencjonalnymi
— powiedział przedstawiciel USA, proszący o zachowanie anonimowości.
Mieliśmy analizy, z których wynikało po prostu, że jeśli (…) będziemy czekać, aż zostaniemy uderzeni jako pierwsi, to skala strat i ofiar będzie znacznie wyższa, niż gdy zadziałamy wyprzedzająco, obronny, by zapobiec odpaleniu (rakiet irańskich - PAP)
— powiedział przedstawiciel USA.
Zmiana uzasadnienia ataku na Iran
Jak zauważa Times of Israel, komentarz ten wskazuje na zmianę pozycji Waszyngtonu, jeśli chodzi o uzasadnienie wspólnego ataku z Izraelem przeciwko Iranowi. Wcześniej Trump kładł większy nacisk na program nuklearny Iranu, a nie na rozwijany przez ten kraj program pocisków balistycznych. Przy czym przedstawiciel administracji USA powiedział Times of Israel, że Teheran w ocenie USA nie przejawił podczas rozmów poważnego pragnienia osiągnięcia porozumienia. Rozmówca portalu oskarżył Iran o chęć zyskania na czasie, w miejsce negocjowania w dobrej wierze.
Armia izraelska poinformowała w niedzielę o zniszczeniu około połowy irańskich zapasów rakiet od rozpoczęcia w sobotę ataków na Iran wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi.
