Premier Izraela Beniamin Netanjahu wezwał Irańczyków, by wyszli na ulice i obalili reżim ajatollahów. Zapowiedział kontynuację ataków na cele terrorystyczne. „Obywatele Iranu, nie przegapcie tej okazji. To okazja, która pojawia się raz na pokolenie. Nie poddawajcie się, bo wkrótce nadejdzie wasza chwila. Chwila, by wyjść na ulice, wyjść na ulice milionami” - oświadczył w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły atak z powietrza na Iran. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Król Cyrus Reza Pahlavi, który jest najstarszym synem ostatniego szacha Iranu, wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że celem uderzenia nie jest naród irański, ale „Republika Islamska, jej aparat represji i machina śmierci”. Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, zginął wczoraj rano w swoim biurze. W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę. Wszystko wskazuje na to, że ataki na Iran będą trwały jeszcze przez kilka najbliższych dni.
Obalić reżim
Wczoraj rano, tuż po rozpoczęciu powietrznego uderzenia na Iran, izraelskie władze określiły go jako „prewencyjny atak”. Dziś premier izraelskiego rządu Beniamin Netanjahu zapowiedział, że ostrzał będzie kontynuowany. Wezwał Irańczyków do obalenia reżimy ajatollahów.
W nadchodzących dniach zaatakujemy tysiące celów reżimu terrorystycznego. Stworzymy warunki, w których dzielny naród Iranu będzie mógł uwolnić się z okowów tyranii. I dlatego mówię wam raz jeszcze: Obywatele Iranu, nie przegapcie tej okazji. To okazja, która pojawia się raz na pokolenie. Nie poddawajcie się, bo wkrótce nadejdzie wasza chwila. Chwila, by wyjść na ulice, wyjść na ulice milionami, by dokończyć dzieło, obalić reżim terroru, który uczynił wasze życie gorzkim. Wasze cierpienie i poświęcenie nie pójdą na marne. Pomoc, której tak pragnęliście, ta pomoc nadeszła. Pomoc nadeszła i teraz nadszedł czas, by zjednoczyć się w historycznej misji. O obywatele Iranu, Parsowie, Kurdowie, Azerowie, Ahwazi i Beludżowie – teraz nadszedł czas, by zjednoczyć swoje siły, by obalić reżim i zabezpieczyć swoją przyszłość
— powiedział w oświadczeniu zamieszczonym w sieci premier izraelskiego rządu Beniamin Netanjahu.
