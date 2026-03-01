Proces przekazania władzy w Iranie po śmierci ajatollaha Alego Chameneia rozpocznie się w niedzielę – oświadczył sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani, który był doradcą Chameneia.
Wkrótce zostanie sformowana tymczasowa rada przywódcza. Do czasu wyboru przyszłego przywódcy odpowiedzialność przejmą prezydent (Masud Pezeszkian), szef władzy sądowniczej (Golamhosejn Mohseni Edżei) oraz jeden z prawników Rady Strażników
— oznajmił Laridżani w wywiadzie dla irańskiej telewizji państwowej.
Dodał, że rada przywódcza powstanie „jak najszybciej”.
Od dzisiaj pracujemy nad jej sformowaniem
— powiedział. Według niego tymczasowe kierownictwo może się ukonstytuować już w niedzielę.
Ostrzegł przy tym, że jeśli „grupy secesjonistyczne” podejmą próby działania, czeka je ostra odpowiedź.
Powinny wiedzieć, że nie będziemy tego tolerować
— powiedział, wzywając Irańczyków do jedności.
W którą stronę pójdzie Iran po śmierci Chameneia?
Stanom Zjednoczonym i Izraelowi zarzucił, że usiłują „okraść Iran” i spowodować jego dezintegrację.
Wcześniej przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammed Bager Kalibaf zapewnił, że Iran będzie nadal podążać szlakiem wyznaczonym przez Chameneia, a scenariusze, w tym dotyczące postępowania po jego śmierci, zostały wcześniej przygotowane.
Odnosząc się do prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu, oświadczył, że przekroczyli oni „czerwoną linię” i „zapłacą za to”.
