Ataki na placówki Stanów Zjednoczonych w Pakistanie i Iraku! Co najmniej dziewięć osób zginęło w starciach w Karaczi

  • Świat
  • opublikowano:
Protesty Pakistańczyków / autor: PAP/EPA
Protesty Pakistańczyków / autor: PAP/EPA

Co najmniej dziewięć osób zginęło w starciach z pakistańskimi siłami bezpieczeństwa, gdy setki osób zaczęły szturmować konsulat USA w Karaczi po śmierci irańskiego przywódcy ajatollaha Alego Chameneia w atakach USA i Izraela – podała agencja Reutera, powołując się na policję.

Policja i siły paramilitarne użyły pałek i gazu łzawiącego, by rozpędzić tłum, który tłukł szyby w budynku konsulatu.

Do ataku doszło kilka godzin po potwierdzeniu śmierci Chameneia przez państwowe media irańskie.

Wcześniej AFP podała, powołując się na służby ratunkowe, że zginęło osiem osób, a 20 odniosło obrażenia, głównie rany postrzałowe.

Atak na ambasadę w Bagdadzie

Antyamerykańscy demonstranci usiłowali szturmować też teren ambasady USA w Bagdadzie - przekazała AFP, powołując się na źródło w irackich siłach bezpieczeństwa.

