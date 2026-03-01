Nie tylko ajatollah. W atakach na Iran zginęli także szef sztabu i minister obrony! Państwowa telewizja: Kolejne nazwiska będą podane później

Tłumy Irańczyków zgromadziły się na placu Enqelab w Teheranie po wiadomości o śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia w amerykańsko-izraelskich atakach
Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh zginęli w atakach powietrznych USA i Izraela – poinformowała irańska telewizja państwowa.

Telewizja wymieniła Musawiego i Nasira Zadeha wśród osób, które zginęły wczoraj obok dowódcy Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) Mohammada Pakpura i doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego.

Według telewizji Musawi i Nasir Zadeh zginęli „podczas posiedzenia Rady Obrony”. Dodano, że kolejne nazwiska zostaną podane później.

Śmierć Chameneia

Dzisiaj w nocy irańskie media potwierdziły śmierć najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia w amerykańsko-izraelskich atakach.

Irańskie państwowe media potwierdzają. Ajatollah Ali Chamenei został zabity! W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę

Trump ostrzega Iran przed mocnym odwetem! „Jeśli to zrobią, uderzymy w nich z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano!”

RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Reżim w Teheranie odpowiada atakami na amerykańskie bazy. Pożar hotelu w prestiżowej dzielnicy Dubaju

