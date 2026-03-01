Ajatollah Ali Chamenei zginął po atakach USA i Izraela na Iran. Syn obalonego szacha Cyrus Reza Pahlawi stwierdził, że wraz ze śmiercią Chameneia skończy się Islamska Republika Iranu. Wezwał służby w państwie, żeby dołączyły do narodu irańskiego.
Ali Chamenei, krwiożerczy despota naszych czasów, który zabił dziesiątki tysięcy najodważniejszych synów i córek Iranu, został wymazany z kart historii
— napisał Pahlawi w oświadczeniu.
Według niego śmierć ajatollaha „de facto oznacza koniec Islamskiej Republiki i jej rychłe wyrzucenie na śmietnik historii”.
Pahlawi dodał, że „jakakolwiek próba mianowania następcy Chameneia przez pozostałości reżimu jest skazana na porażkę”. Wyraził przekonanie, że ktokolwiek nie zostałby mianowany następcą, nie będzie miał legitymacji i niewątpliwie będzie również współwinny zbrodni tego reżimu.
Pachlawi apeluje do słuzb w Iranie
Zwrócił się do wojska, organów ścigania i sił bezpieczenśtwa z ostrzeżeniem, że próba utrzymania upadającego reżimu nie powiedzie się.
To jest wasza ostatnia szansa, by dołączyć do narodu, by pomóc w zagwarantowaniu stabilnego przejścia Iranu do wolnej i pomyślnej przyszłości i by wziąć udział w budowaniu tej przyszłości
— dodał.
To może być początek naszego wielkiego święta narodowego, ale to nie koniec drogi. Pozostańcie czujni i bądźcie przygotowani
— zwrócił się do rodaków syn obalonego szacha.
Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że Chamenei nie żyje. Dodał, że Irańczycy mają teraz szansę „odzyskać” swój kraj.
Jak poinformował wczoraj emigracyjny portal Iran International, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) nalega na natychmiastowe mianowanie następnego przywódcy Republiki Islamskiej po śmierci ajatollaha.
Syn ostatniego szacha Iranu
Reza Pahlawi jest synem ostatniego szacha Iranu, obalonego w 1979 roku w wyniku rewolucji islamskiej. Jest postacią popularną w zachodnich mediach, promowaną przez środowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.
W samym Iranie jego rzeczywiste poparcie społeczne oceniane jest jako ograniczone i trudne do wiarygodnego oszacowania z uwagi na brak niezależnych badań opinii publicznej. Chociaż cieszy się poparciem części irańskiej diaspory, to nie dysponuje własną strukturą polityczną ani udokumentowanymi powiązaniami z działającymi w Iranie środowiskami opozycyjnymi.
Adam Bąkowski/PAP/X
