Prezydent USA Donald Trump ostrzegł Iran, by powstrzymał się przed nadmierną odpowiedzią na atak USA, grożąc, że w odwecie Stany Zjednoczone „uderzą z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano”. Iran zapowiedział wcześniej mocny odwet za zabicie przywódcy kraju ajatollaha Alego Chameneia.
Iran właśnie oświadczył, że uderzy dziś bardzo mocno, mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. LEPIEJ, ŻEBY TEGO NIE ROBILI, BO JEŚLI TO ZROBIĄ, UDERZYMY W NICH Z SIŁĄ, JAKIEJ NIGDY WCZEŚNIEJ NIE WIDZIANO! Dziękuję za uwagę!
— napisał Trump w nocnym wpisie na platformie społecznościowej Truth Social.
Jest to reakcja na zapowiedź irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) o srogiej zemście za zabicie Chameneia i innych przywódców kraju. Irańskie siły ogłosiły atak na 27 amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie.
Trump: odwet Iranu słabszy, niż oczekiwaliśmy
We wcześniejszym wywiadzie dla stacji CBS Trump ocenił, że odwet Iranu na amerykańsko-izraelskie uderzenia jest słabszy, niż się spodziewali Amerykanie i ich sojusznicy. Wyraził przekonanie, że rozwiązanie dyplomatyczne jest wciąż możliwe i jest teraz łatwiejsze do osiągnięcia.
Trump powiedział, że ataki, w których zginął przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, były skuteczne i mogą otworzyć drogę ku rozwiązaniu dyplomatycznemu.
Teraz jest to dużo łatwiejsze, niż dzień temu, oczywiście
— podkreślił Trump, zapytany o możliwe rozwiązanie dyplomatyczne obecnego kryzysu.
Bo dostają niezły łomot
— dodał. Powiedział też, że jest to „wspaniały dzień” dla USA i dla świata.
Wczoraję wieczorem, po przeprowadzeniu w ciągu dnia rozmów z przedstawicielami władz i światowymi przywódcami, prezydent przekazał, że nadal uważnie śledzi reakcję Iranu na ataki. Iran wystrzelił rakiety balistyczne w kierunku Izraela i atakuje sojuszników USA w innych częściach Bliskiego Wschodu.
Tego się spodziewaliśmy
— przyznał Trump. Dodał jednak, że dotychczas irańskie ataki są mniejsze niż przewidywali Amerykanie i ich sojusznicy.
Myśleliśmy, że będzie tego dwa razy tyle
— powiedział prezydent, lecz zaznaczył, że sytuacja jest zmienna.
Na razie (ataki są) mniejsze, niż myśleliśmy
— powiedział.
Po potwierdzeniu przez irańskie media państwowe informacji o śmierci Chameneia Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zapowiedział „najbardziej intensywną operację ofensywną” przeciwko Izraelowi i amerykańskim bazom na Bliskim Wschodzie.
Trump odmówił odpowiedzi na pytanie, czy postrzega obecną sytuację jako wojnę z Iranem. Podkreślił, że koncentruje się na wyeliminowaniu zagrożeń dla USA.
Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) zapewniło, że podczas operacji w Iranie nie został ranny ani nie zginął żaden amerykański żołnierz. Przekazano też, że szkody zadane amerykańskim instalacjom wojskowym są nieznaczne i nie wpływają na funkcjonowanie obiektów.
Są dobrzy kandydaci do objęcia władzy w Iranie
Prezydent USA Donald Trump powiedział również telewizji CBS News, że są pewni „dobrzy kandydaci” do objęcia władzy w Iranie po zabiciu przywódcy tego kraju Alego Chameneia w izraelsko-amerykańskich atakach.
Trump przekazał w rozmowie telefonicznej ze stacją, że wie, kogo chciałby zobaczyć jako lidera Iranu.
Tak, tak myślę. Są pewni dobrzy kandydaci
— podkreślił.
Pytany o to, kto kontroluje sytuację po śmierci ajatollaha, odpowiedział:
Dokładnie wiem kto, ale nie mogę powiedzieć.
Stacja CBS, powołując się na źródła w wywiadzie i wojsku, poinformowała, że w izraelsko-amerykańskich atakach zginęło ok. 40 przedstawicieli władz Iranu. Według irańskich mediów państwowych w atakach zginęli też córka, wnuk, synowa i zięć Chameneia - podał Reuters.
