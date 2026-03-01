WIDEO

Iran znów próbuje. Nowe eksplozje w Dubaju, Katarze i Bahrajnie. Armia izraelska ostrzegła przed kolejnym nalotem rakietowym

Zdjęcie ilustracyjne. Iskry i dym z prawdopodobnego przechwycenia rakiety widoczne na niebie nad Dubajem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wczesnym rankiem 1 marca 2026 r. / autor: PAP/EPA/STRINGER
Zdjęcie ilustracyjne. Iskry i dym z prawdopodobnego przechwycenia rakiety widoczne na niebie nad Dubajem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wczesnym rankiem 1 marca 2026 r. / autor: PAP/EPA/STRINGER

W Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w stolicy Kataru, Dosze i w stolicy Bahrajnu Manamie dziś nad ranem słychać nowe eksplozje - poinformowała agencja AFP, powołując się na znajdujących się na miejscu dziennikarzy i świadków. Armia izraelska ostrzegła przed kolejnym irańskim nalotem rakietowym.

Wczoraj rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Ten w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie oraz przeprowadził uderzenia na cele w Izraelu.

Armia Izraela ostrzegła dziś nad ranem, że do kraju zbliża się kolejna fala irańskich rakiet balistycznych. Według służb bezpieczeństwa tego państwa w sobotę Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 100 rakiet i dronów.

Irańska telewizja państwowa podała, że w nowa fala ataków jest wymierzona m.in. w 27 baz amerykańskich na Bliskim Wschodzi oraz w kwaterę główną izraelskiego wojska i obiekty militarne w Tel Awiwie.

PILNE! Irańskie państwowe media potwierdzają. Ajatollah Ali Chamenei został zabity! W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę

Iran prowadzi intensywne ostrzały sąsiadów. Trafiono lotnisko w Kuwejcie i dzielnicę z hotelami w Dubaju

RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Reżim w Teheranie odpowiada atakami na amerykańskie bazy. Pożar hotelu w prestiżowej dzielnicy Dubaju

