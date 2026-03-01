PILNE!

Irańskie państwowe media potwierdzają. Ajatollah Ali Chamenei został zabity! W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę

Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei / autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, zginął wczoraj rano w swoim biurze – potwierdziły dziś rano irańskie media państwowe. W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę. Wcześniej o śmierci Chameneia w atakach na Iran informowały władze USA i Izraela.

Prezenter państwowej irańskiej telewizji odczytał oświadczenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, potwierdzające śmierć Chameneia. W komunikacie napisano, że jego „męczeństwo” stanie się początkiem „powstania w walce przeciwko prześladowcom”.

W oświadczeniu, które przekazały również inne państwowe media, nie pojawiła się wzmianka o następcy ajatollaha. Nie podano szczegółów na temat jego śmierci, ale obwiniono za nią USA i Izrael – zaznaczyła stacja BBC.

Straciliśmy wielkiego przywódcę i opłakujemy go. Przywódcę, który był niezwykły pod względem czystości ducha, siły wiary, zaradności (…), odwagi w obliczu arogancji oraz dżihadu na ścieżce Boga

— oświadczył z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił wczoraj wieczorem, po przeprowadzonych tego dnia amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Iran, że Chamenei nie żyje.

CZYTAJ TAKŻE: Trump: Chamenei nie żyje. Irańczycy mają teraz szansę, by odzyskać swój kraj. Słyszymy, że wielu wojskowych nie chce już z nami walczyć

Uderzenie na Iran

USA i Izrael rozpoczęły wczoraj rano ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w tym regionie.

Trwało spotkanie z doradcami

Dziennik „New York Times” opublikował wcześniej zdjęcie satelitarne, na którym widać duże zniszczenia i zawalone budynki w kompleksie, używanym zwykle jako rezydencja Chameneia i miejsce, gdzie przyjmowani byli wysokiej rangi urzędnicy. Izraelska telewizja Kanał 12 podała, że rezydencja ajatollaha została „całkowicie zniszczona”.

Według źródeł agencji Reutera Izrael i USA przeprowadziły atak w chwili, gdy trwało spotkanie Chameneia z głównymi doradcami. Władze Izraela informowały, że wraz z nim zginął wpływowy były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani i dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Pakpur.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Reżim w Teheranie odpowiada atakami na amerykańskie bazy. Pożar hotelu w prestiżowej dzielnicy Dubaju

Adam Kacprzak/PAP

