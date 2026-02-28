NA ŻYWO

RELACJA. 1467. dzień wojny na Ukrainie. Atak drona na bazę naftową w okupowanej przez Rosjan Makiejewce

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/Maria Senovilla
autor: PAP/EPA/Maria Senovilla

Trwa 1467. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Niedziela, 29 lutego 2026 r.

00:01. Atak drona na bazę naftową w Makiejewce

W kupowanym mieście Makiejewka w obwodzie donieckim odnotowano atak bezzałogowego statku powietrznego na lokalną bazę naftową

— podał profil BLYSKAVKA na X.

red/PAP/X/FB

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

