Trwa 1467. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Niedziela, 29 lutego 2026 r.
00:01. Atak drona na bazę naftową w Makiejewce
W kupowanym mieście Makiejewka w obwodzie donieckim odnotowano atak bezzałogowego statku powietrznego na lokalną bazę naftową
— podał profil BLYSKAVKA na X.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754375-relacja-1467-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.