Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.
Mogę pójść na długą (operację) i przejąć całą tę sprawę (Iran), albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać (swój program jądrowy i balistyczny)
— powiedział Trump, cytowany przez Axios.
W każdym razie dojście do siebie po tym ataku zajmie im kilka lat
— dodał.
Według cytowanego przez portal przedstawiciela administracji, plan amerykańsko-izraelskiego ataku przewiduje kampanię bombardowań trwającą co najmniej pięć dni.
Trump kilkakrotnie podczas pięciominutowej rozmowy miał podkreślić, że atak na irańskie obiekty jądrowe z czerwca ub.r. w ramach operacji „Midnight Hammer” sprawił, że obecna operacja jest możliwa. Ocenił też, że gdyby nie tamten atak, Iran mógłby już posiadać broń jądrową.
Rozmowa Trump-Netanjahu
Prezydent USA powiedział również, że odbył „świetną” rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i dodał, że „odbierają na tych samych falach”.
Mówiąc o powodach podjęcia decyzji o ataku, wymienił dwa: jego odczucie, że Irańczycy próbują go zwodzić w negocjacjach i nie chcą osiągnięcia porozumienia w sprawie programu nuklearnego, a także długa lista przewinień, których irański reżim dopuścił się wobec USA w ciągu ostatnich dekad.
Chamenei nie żyje?
Prezydent USA Donald Trump, pytany o doniesienia na temat domniemanej śmierci przywódcy duchowego Iranu Alego Chameneia, odpowiedział, że Stany Zjednoczone „mają przeczucie, że te informacje są prawdziwe”.
Trump powiedział w telefonicznej rozmowie z NBC News, że „duża liczba członków władz” Iranu została zabita w sobotnich atakach. Nie ujawnił konkretnej liczby zabitych.
Zapytany o to, kto zastąpi Chameneia, odparł: „Nie wiem, ale w pewnym momencie będą do mnie dzwonić, żeby zapytać, kogo bym chciał”.
Jestem trochę sarkastyczny, gdy to mówię
— dodał.
Ocenił, że odbudowanie szkód, spowodowanych sobotnim atakiem, zajmie Iranowi „lata”.
Adam Stankiewicz/PAP
