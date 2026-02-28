Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w wystąpieniu telewizyjnym, że istnieją oznaki, że najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei może nie żyć. Zaznaczył też, że atak amerykańsko-izraelski na Iran potrwa tak długo, jak będzie trzeba.
Netanjahu zaapelował także do Irańczyków, aby wylegli na ulice i - jak to określił - dokończyli robotę.
Wysoki rangą urzędnik izraelski przekazał agencji Reuters, że Chamenei nie żyje, a jego ciało miało zostać znalezione.
W następnych dniach tysiące celów w Iranie zostanie zaatakowanych
— zapowiedział Netanjahu.
Ataki USA i Izraela na Iran
Izrael i USA rozpoczęły atak na Iran. Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą „masową i ciągłą operację”, wymierzoną w armię Iranu. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.
