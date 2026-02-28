Chamenei nie żyje?! Netanjahu: Są tego oznaki; Premier Izraela apeluje do Irańczyków, aby wyszli na ulice i "dokończyli robotę"

autor: Fratria

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w wystąpieniu telewizyjnym, że istnieją oznaki, że najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei może nie żyć. Zaznaczył też, że atak amerykańsko-izraelski na Iran potrwa tak długo, jak będzie trzeba.

Netanjahu zaapelował także do Irańczyków, aby wylegli na ulice i - jak to określił - dokończyli robotę.

Wysoki rangą urzędnik izraelski przekazał agencji Reuters, że Chamenei nie żyje, a jego ciało miało zostać znalezione.

W następnych dniach tysiące celów w Iranie zostanie zaatakowanych

— zapowiedział Netanjahu.

Ataki USA i Izraela na Iran

Izrael i USA rozpoczęły atak na Iran. Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą „masową i ciągłą operację”, wymierzoną w armię Iranu. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.

RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Reżim w Teheranie odpowiada atakami na amerykańskie bazy. Pożar hotelu w prestiżowej dzielnicy Dubaju

Ile osób zginęło w izraelsko-amerykańskim ataku na Iran? Czerwony Półksiężyc ujawnia pierwszy oficjalny bilans

