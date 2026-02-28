WIDEO

W izraelskich atakach na Iran trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt. Zginęło co najmniej 85 osób. WIDEO

W izraelskich atakach bezpośrednio trafiona została szkoła podstawowa / autor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Dostawca: PAP/EPA.
Irańskie media państwowe przekazały, że w izraelskich atakach bezpośrednio trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie, w prowincji Hormozgan na południu Iranu. Według mediów liczba zabitych wzrosła z 57 do co najmniej 85.

Ten akt barbarzyństwa stanowi kolejną czarną kartę w historii niezliczonych zbrodni popełnionych przez agresorów

— przekazał w oświadczeniu prezydent Iranu Masud Pezeszkian.

Uderzenie w szkołę

Uczennice zginęły w nalotach, które początkowo zgłaszano w Teheranie, a następnie w innych częściach kraju. Ofiary w Minabie są pierwszymi potwierdzonymi zabitymi na terytorium Iranu w ramach amerykańsko-izraelskiej operacji.

W momencie ataku w szkole uczyło się 170 uczennic, a nalot spowodował, że 53 uczniów znajdujących się w budynku wciąż jest uwięzionych pod gruzami – podała IRNA.

Jak dotąd co najmniej 63 osób zostało rannych, a obecnie trwa usuwanie gruzu i akcja ratunkowa dla uczniów tej szkoły – poinformował gubernator okręgu.

Według irańskich agencji informacyjnych Tasnim i Fars ofiary miały od 7 do 12 lat.

W Minabie znajduje się baza irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Eskalacja

Atak na szkołę w Minabie jest jednym z najtragiczniejszych wypadków z udziałem cywilów od początku trwającej eskalacji konfliktu z Iranem. 28 lutego rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.

Adrian Siwek/PAP

