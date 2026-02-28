„Chiny są ‘wysoce zaniepokojone’ atakami wojskowymi USA i Izraela na Iran” – oświadczyło chińskie ministerstwo spraw zagranicznych. Pekin wezwał do natychmiastowego wstrzymania działań zbrojnych i poszanowania suwerenności Teheranu. Wraz z Rosją zawnioskował o pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Rzecznik resortu dyplomacji podkreślił w komunikacie, że „suwerenność, bezpieczeństwo i integralność terytorialna Iranu powinny być szanowane”. Władze w Pekinie zaapelowały do wszystkich stron o „natychmiastowe zaprzestanie działań wojskowych”, aby uniknąć dalszej eskalacji napięcia i przywrócić dialog dyplomatyczny w regionie.
Zgodnie z informacjami rosyjskiej państwowej agencji RIA Nowosti, na które powołał się Reuters, Moskwa i Pekin zwróciły się o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji wokół Iranu.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Reżim w Teheranie odpowiada atakami na amerykańskie bazy. Pożar hotelu w prestiżowej dzielnicy Dubaju
Atak na Iran
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Minister obrony Izraela Israel Kac powiedział, że uderzenie ma charakter wyprzedzający. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.
Chiny pozostają najważniejszym partnerem gospodarczym Iranu oraz kluczowym odbiorcą tamtejszej ropy naftowej, co pozwala Teheranowi łagodzić skutki zachodnich sankcji.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Prof. Żurawski vel Grajewski: Atak na Iran to jasny sygnał dla Putina. USA mają potężną zdolność projekcji siły na odległość
Adrian Siwek/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754362-pekin-i-moskwa-zawnioskowaly-o-pilne-posiedzenie-rb-onz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.