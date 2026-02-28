Iran nie odpuszcza ataków na swoich sąsiadów. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło do pożaru w dzielnicy hotelowej w Dubaju. Z kolei w stolicy Kuwejtu doszło do uszkodzenia lotniska.
W dzielnicy Palm Jumeriah w Dubaju doszło do pożaru, który był spowodowany uderzeniem ze strony Iranu. W tej części miasta oraz w sąsiednich dzielnicach słychać było głośne huki.
Na nagraniu wideo wykonanym telefonem komórkowym i przekazanym PAP widać budynek, w którym widoczny jest ogień. Obiekt znajduje się w pobliżu galerii handlowej Nakheel Mall i hotelu Dukes The Palm, jednak PAP nie ustaliła dokładnego miejsca ani momentu powstania pożaru.
Palm Jumeirah to zarówno dzielnica mieszkaniowa, jak i obszar z licznymi hotelami; jest popularna wśród turystów. To sztucznie usypana wyspa w kształcie palmy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju.
Dron uderzył w lotnisko w stolicy Kuwejtu
Z koleu w stolicy Kuwejtu irański dron uderzył w międzynarodowe lotnisko, lekko raniąc kilku pracowników - poinformowała państwowa kuwejcka agencja informacyjna KUNA. Ponadto w wyniku wybuchu miała zostać lekko uszkodzona infrastruktura tego portu lotniczego.
Lotnisko gości także bazę Abdullah Al Mubarak Sił Powietrznych Kuwejtu.
Dziś rano Izrael i USA przeprowadziły atak na cele w Iranie. Izrael poinformował o rozpoczęciu „ataku prewencyjnego”. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie, a także Izrael.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754360-iran-razi-cele-u-sasiadow-uderzenia-w-kuwejt-i-stolice-zea
