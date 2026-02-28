wideo

Iran prowadzi intensywne ostrzały sąsiadów. Trafiono lotnisko w Kuwejcie i dzielnicę z hotelami w Dubaju

Na zdjęciu Irański pocisk na niebie oraz wpisy z portalu X / autor: PAP/EPA/X
Na zdjęciu Irański pocisk na niebie oraz wpisy z portalu X / autor: PAP/EPA/X

Iran nie odpuszcza ataków na swoich sąsiadów. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło do pożaru w dzielnicy hotelowej w Dubaju. Z kolei w stolicy Kuwejtu doszło do uszkodzenia lotniska.

W dzielnicy Palm Jumeriah w Dubaju doszło do pożaru, który był spowodowany uderzeniem ze strony Iranu. W tej części miasta oraz w sąsiednich dzielnicach słychać było głośne huki.

Na nagraniu wideo wykonanym telefonem komórkowym i przekazanym PAP widać budynek, w którym widoczny jest ogień. Obiekt znajduje się w pobliżu galerii handlowej Nakheel Mall i hotelu Dukes The Palm, jednak PAP nie ustaliła dokładnego miejsca ani momentu powstania pożaru.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Reżim w Teheranie odpowiada atakami na amerykańskie bazy. Pożar hotelu w prestiżowej dzielnicy Dubaju

Palm Jumeirah to zarówno dzielnica mieszkaniowa, jak i obszar z licznymi hotelami; jest popularna wśród turystów. To sztucznie usypana wyspa w kształcie palmy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju.

Dron uderzył w lotnisko w stolicy Kuwejtu

Z koleu w stolicy Kuwejtu irański dron uderzył w międzynarodowe lotnisko, lekko raniąc kilku pracowników - poinformowała państwowa kuwejcka agencja informacyjna KUNA. Ponadto w wyniku wybuchu miała zostać lekko uszkodzona infrastruktura tego portu lotniczego.

CZYTAJ TAKŻE: Ali Chamenei jednym z głównych celów USA i Izraela. Czy udało się wyeliminować ajatollaha? Zginąć miał m.in. minister obrony Irany

Lotnisko gości także bazę Abdullah Al Mubarak Sił Powietrznych Kuwejtu.

Dziś rano Izrael i USA przeprowadziły atak na cele w Iranie. Izrael poinformował o rozpoczęciu „ataku prewencyjnego”. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie, a także Izrael.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Prof. Żurawski vel Grajewski: Atak na Iran to jasny sygnał dla Putina. USA mają potężną zdolność projekcji siły na odległość

Adam Bąkowski/PAP

