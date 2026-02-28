Jednym z głównych celów ataków USA i Izraela na Iran było wyeliminowanie ajatollaha Ali Chameneia. Szef MSZ Iranu został zapytany przez NBC News, czy duchowy przywódca żyje. Abbas Aragczi przyznał, że Teheran stracił kilku dowódców, ale wśród poległych nie ma Chameneia.
Na tyle, na ile wiem, żyje, głowa sądownictwa żyje, szef parlamentu też, wszyscy najwyżsi rangą urzędnicy żyją
— oświadczył Aragczi. Dodał, że Iran „mógł stracić jednego lub dwóch dowódców, ale to nie jest duży problem”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Reżim w Teheranie odpowiada atakami na amerykańskie bazy w regionie. Wybuchy m.in. w Bahrajnie
Według agencji Reutera, w wyniku ataków USA i Izraela zginął m.in. minister obrony.
Sytuacja na miejscu jest całkiem, nie mogę powiedzieć, normalna, ale życie toczy się dalej. Wszystko jest pod kontrolą. Myślę, że Amerykanie i Izraelczycy nie zdołali osiągnąć swoich celów, a teraz wszystko jest pod kontrolą. I prawie, w niecałe dwie godziny, byliśmy w stanie rozpocząć odwet, atakując rakietami amerykańskie bazy i niektóre cele w Izraelu
— powiedział szef irańskiej dyplomacji.
Oskarżył też USA o zabicie 57 dziewcząt w rezultacie ataku na szkołę w miejscowości Minab.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Prof. Żurawski vel Grajewski: Atak na Iran to jasny sygnał dla Putina. USA mają potężną zdolność projekcji siły na odległość
Teheran gotowy do deeskalacji
Pytany o przesłanie do Donalda Trumpa, Aragczi powiedział, że „zmiana reżimu w Iranie, to mission impossible” i że Iran jest w stanie się obronić. Twierdził też, że wszystkie strony odbytych niedawno negocjacji z USA były zadowolone z postępów. Szef MSZ zaznaczył, że Iran nie zamierza pozyskać broni jądrowej. Jednocześnie powiedział, że przekazał Amerykanom, że nie może zrezygnować z prawa do wzbogacenia uranu, choć zapewnił, że Iran jest gotowy do daleko idących ustępstw w sprawie monitoringu i weryfikacji swojego programu jądrowego. Zapewnił też, że może się zobowiązać, że Iran nie zbuduje rakiet o zasięgu pozwalającym na rażenie USA.
Zadeklarował również, ze Teheran jest gotowy do deeskalacji.
Obecnie nie prowadzimy żadnej komunikacji, ale jeśli Amerykanie chcą z nami rozmawiać, wiedzą, jak mogą się ze mną skontaktować. Z pewnością jesteśmy zainteresowani deeskalacją. To nie jest nasza wojna
— powiedział.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Rakieta spadła na ulicę w Doha. Potężny wybuch, wielki ogień i kłęby dymu. Przerażeni mieszkańcy uciekali w popłochu
— „I love Trump”. Irańczycy dziękują USA za uderzenie w reżim Chameneiego. Muzyka i tańce na ulicach. Radość nie tylko w kraju!
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754358-chamenei-nie-zyje-zginac-mial-min-minister-obrony-iranu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.