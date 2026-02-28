Katastrofa samolotu! Nie żyje co najmniej 15 osób. Na pokładzie maszyny znajdowały się świeżo wydrukowane banknoty

Doszło do katastrofy0 samolotu w Boliwii. / autor: EPA/Gabriel Márquez Dostawca: PAP/EPA.
Doszło do katastrofy0 samolotu w Boliwii. / autor: EPA/Gabriel Márquez Dostawca: PAP/EPA.

Co najmniej 15 osób poniosło śmierć, a kilkadziesiąt zostało rannych w katastrofie samolotu transportowego w Boliwii” - poinformowały późnym wieczorem lokalne władze. Maszyna, która przewoziła banknoty, spadła na autostradę w pobliżu stolicy kraju, La Paz.

Z nieustalonych jeszcze przyczyn samolot Hercules C-130, który przewoził świeżo wydrukowane banknoty, „zjechał z pasa startowego” na lotnisku w mieście El Alto, które przylega do stolicy La Paz, a następnie wylądował na pobliskim polu. Strażakom udało się ugasić płomienie, które ogarnęły samolot.

Minister obrony Marcelo Salinas powiedział, że upadając na ziemię, maszyna uszkodziła co najmniej kilkanaście pojazdów na autostradzie, a banknoty rozsypały się po okolicy.

Co wiadomo?

Cytowany przez agencję AP szef straży pożarnej Pavel Tovar, który poinformował o liczbie ofiar śmiertelnych, nie wyjaśnił, czy byli to pasażerowie samolotu, czy podróżujący samochodami, które ucierpiały w wypadku. Dodał, że w wypadku ucierpiało co najmniej 15 pojazdów.

Generał boliwijskich sił powietrznych Sergio Lora powiedział, że do późnych godzin wieczornych 27 lutego nie udało się odnaleźć dwóch z sześciu członków załogi samolotu.

Adrian Siwek/PAP

Autor

Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

