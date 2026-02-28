Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z „Washington Post”, że jego celem w ataku na Iran jest „wolność dla ludzi”. Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi
— powiedział Trump w krótkim wywiadzie telefonicznym po godz. 4 nad ranem czasu lokalnego (po godz. 10 w Polsce). Była to jego odpowiedź na pytanie, jakie nadzieje dla tego, co pozostawi po sobie, wiąże z atakiem na Iran i dążeniem do zmiany reżimu.
Chce bezpiecznego narodu i to właśnie będziemy mieć
— dodał. Nie odpowiedział przy tym na inne pytania gazety na temat skali operacji i potencjalnego zaangażowania wojsk USA na lądzie. Wypowiedź ta była jego pierwszą od opublikowanego nagrania, w którym poinformował o operacji i wezwał Irańczyków do przejęcia instytucji państwa.
Dziennik zauważył, że jeszcze w maju ub.r. Trump krytykował „interwencjonistów, którzy interweniują w skomplikowane społeczeństwa, których nawet nie rozumieli”.
