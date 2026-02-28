wideo

Na zdjęciu dym z przechwyconego pocisku nad Dohą w Katarze oraz wpis Visegrád 24 (screen z X) / autor: PAP/EPA/X-Visegrád 24 (screen)
Na zdjęciu dym z przechwyconego pocisku nad Dohą w Katarze oraz wpis Visegrád 24 (screen z X) / autor: PAP/EPA/X-Visegrád 24 (screen)

Od samego rana sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Iran odpowiedział na ataki USA i Izraela, próbując razić obiekty wojskowe Stanów Zjednoczonych, które znajdują się w sąsiednich państwach. Do przerażającej sytuacji doszło w Doha, gdzie irańska rakieta spadła na ulicę. Przerażeni ludzie uciekali przed wybuchem i płomieniami. W Internecie pojawiły się nagrania.

Mieszkańcy w Doha przeżyli chwile grozy. Jedna z irańskich rakiet spadła w dzielnicy mieszkalnej. W Internecie pojawiły się nagrania, na których widać duży, podłużny obiekt, który spada z nieba.

W momencie zetknięcia z ziemią nastąpił potężny wybuch rakiety. Pojawiło się mnóstwo ognia i kłęby czarnego dymu. Mieszkańcy zaczęli uciekać w popłochu.

Atak Teheranu na Katar jest odwetem za poranne uderzenie ze strony USA i Izraela. Iran w odpowiedzi razi cele wojskowe Stanów Zjednoczonych, które znajdują się w różnych krajach na Bliskim Wschodzie.

Adam Bąkowski/X

