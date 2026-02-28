Pod kryptonimem „Operacja Epicka Furia” Izrael i USA rozpoczęły dziś rano ataki na reżim Alego Chameneiego w Iranie. Media społecznościowe obiegły nagrania Irańczyków cieszących się z uderzenia we władze, przeciwko którym w zeszłym miesiącu odbywały się masowe protesty, jedne z największych od lat. „Uwielbiam Trumpa!” - mówi w jednym z nagrań uczeń szkoły średniej.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły dziś rano ataki na Iran. Amerykański przywódca Donald Trump wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Potwierdzając, że armia USA rozpoczęła „dużą operację bojową”, zaznaczył, że Iran nie może zdobyć broni atomowej. W podobnym tonie wypowiedział się szef rządu Izraela Beniamin Netanjahu.
W styczniu 2026 r. tysiące Irańczyków wyszło na ulicę, aby protestować przeciwko reżimowi islamskiego fundamentalisty Alego Chameneiego. Jedne z największych od wielu lat demonstracje były krwawo tłumione przez władze.
Radość Irańczyków
Media społecznościowe obiegły liczne nagrania ukazujące obywateli Iranu wiwatujących na cześć USA i Izraela po rozpoczęciu ataków na reżim ajatollaha Alego Chameneiego. Z jednej strony - dym, ogień i huk bomb, z drugiej - tańce, radosne okrzyki i muzyka puszczana na ulicach.
Na niektórych filmach widać, że obywatele Iranu cieszą się także poza granicami swojego kraju, np. w Australii.
Niesamowite. Irańczycy odtwarzają muzykę i TAŃCZĄ NA ULICACH. Wszyscy czekali na ten dzień
— czytamy w opisie jednego z filmów.
Niewiarygodne. Irańscy licealiści DZIĘKUJĄ prezydentowi Trumpowi za uderzenie w reżim w Iranie. „Uwielbiam Trumpa!” mówi jeden z uczniów
— podkreślono przy kolejnym nagraniu.
Irańczycy świętują na ulicach Australii
— czytamy.
Surrealistyczne sceny w Iranie. Irańczycy wyszli na ulice i świętują ataki USA. Po raz pierwszy od wielu lat nasz naród doświadcza radości. Islamiści, którzy przez 47 lat brali nas za zakładników, są teraz zabijani
— podkreślono na profilu udostępniającym kolejne nagranie.
Na bazarze Moulavi w Teheranie ludzie wiwatują na widok bomb zrzuconych na tereny należące do reżimu
— czytamy.
PILNE: USA i Izrael wysadziły w powietrze Biuro Najwyższego Przywódcy Iranu Na tym nagraniu słychać, jak Irańczycy wiwatują na cześć ataku, który nastąpił po tym, jak Iran dokonał masakry dziesiątek tysięcy swoich obywateli w zeszłym miesiącu. Wygląda na to, że Trump dąży do obalenia reżimu.
— pisze dziennikarz Ryan Saavedra.
Hej, Bibi Netanyahu, mówię ci prosto z serca Teheranu: witamy w Iranie! Nie pozwól, żeby uciekł choćby jeden z tych szczurów.
— czytamy pod kolejnym nagraniem.
Podsumowanie
Pod kryptonimem „Operacja Epicka Furia” Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na reżim Ali Chamenei w Iranie. Prezydent Donald Trump ogłosił rozpoczęcie „dużej operacji bojowej”, wzywając Irańczyków do przejęcia władzy i podkreślając, że Iran nie może zdobyć broni atomowej; podobne stanowisko wyraził premier Beniamin Netanjahu. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające część Irańczyków, także za granicą, świętujących ataki i wyrażających poparcie dla USA i Izraela. Tło wydarzeń stanowią krwawo tłumione masowe protesty przeciwko władzom w Teheranie z ostatnich miesięcy.
X/oprac. Joanna Jaszczuk
