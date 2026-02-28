USA oraz Izrael za pośrednictwem wielu platform i głosami najważniejszych polityków apelują do Irańczyków o to, aby przejęli władzę z rąk islamskich radykałów. „Godzina waszej wolności jest bliska” - podkreślał prezydent Donald Trump. „Mamy wspólnego wroga” - zwracał uwagę premier Benjamin Netanjahu. Mossad otworzył natomiast dedykowany kanał dla Irańczyków na Telegramie.
Izraelski Mossad we wpisie zamieszczonym w serwisie Telegram zaapelował do Irańczyków o „pomoc w przywróceniu Iranowi jego chwalebnych dni”.**
Nasi irańscy braci i siostry, nie jesteście sami - uruchomiliśmy dla was wysoce bezpieczny i dedykowany kanał w Telegramie. Razem przywrócimy Iranowi jego chwalebne dni”
— wskazał Mossad.
Apel Trumpa
Z podobnymi apelami do Irańczyków zwracał się prezydent USA Donald Trump.
Godzina waszej wolności jest bliska. (…) Kiedy skończymy, przejmijcie władzę, będzie wasza. To prawdopodobnie wasza jedyna szansa na pokolenia. Przez wiele lat prosiliście Amerykę o pomoc, ale nigdy jej nie otrzymaliście. (…) Ameryka teraz wspiera was miażdżącą siłą
— podkreślił.
CZYTAJ TAKŻE: Trump: Zaczęliśmy atak na Iran. Zniszczymy jego potencjał rakietowy i marynarkę. Nigdy nie będzie mieć broni nuklearnej. WIDEO
Trump zwrócił się też do członków Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej oraz sił zbrojnych Iranu.
Musicie złożyć broń i otrzymacie pełen immunitet. Albo, w przeciwnym razie, stawicie czoło pewnej śmierci. Więc złóżcie broń. Będziecie traktowani uczciwie z pełnym immunitetem albo stanie przed wami pewna śmierć
— ostrzegł.
Wspólny wróg
Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział natomiast, że jego kraj i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony reżimu irańskiego.
Zwracając się do Irańczyków, Netanjahu powiedział, że nie są wrogami Izraela.
Mamy wspólnego wroga
— przekonywał, wskazując rządy ajatollahów.
Ocenił, że Irańczycy mają teraz sposobność, by „ustanowić nowy i wolny Iran”, a operacja „stworzy warunki” do tego, by naród irański „wziął swój los w swoje ręce”. Wezwał irańskie siły bezpieczeństwa, by złożyły broń.
CZYTAJ TAKŻE:
— RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Reżim W Teheranie odpowiada atakami na amerykańskie w regionie. Wybuchy m.in. w Bahrajnie
— Atak na Iran. Co z polskimi żołnierzami na Bliskim Wschodzie? Dowództwo Operacyjne RSZ wydało komunikat
— Odwetowe ataki Iranu. Trafiono amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Adrian Siwek/Niezalezna.pl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754344-usa-i-izrael-apeluja-do-iranczykow-nie-jestescie-sami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.