Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeńswa, zaatakował przywódcę Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa za udział USA w ataku Izraela na Iran. „’Rozjemca’ ponownie pokazał swoją twarz” – stwierdził przedstawiciel reżimu Putina cytowany przez agencję Reutera. Z kolei rosyjskie MSZ oskarża USA o „zaplanowany i nieuzasadniony akt zbrojnej agresji przeciwko suwerennemu i niezależnemu państwu członkowskiemu ONZ” w komunikacie opublikowanym na Telegramie. Federacja Rosyjska sama już od czterech lat prowadzi pełnoskalową agresję na Ukrainę, uderzając także w cele cywilne i niszcząc infrastrukturę broniącego się państwa.
Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą w Iranie operację uderzającą w kilkadziesiąt celów militarnych, o czym poinformowały izraelskie siły zbrojne. Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele Rosji, czyli rządzonego przez dyktatora Putina agresywnego, imperialnego kraju, który tworzy z reżimem Alego Chameneiego antyzachodni sojusz.
Miedwiediew: Negocjacje Trumpa to „operacja przykrywka”
Rosja sama od czterech lat prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie, a od ponad dekady nielegalnie okupuje część ukraińskich terytoriów.
Rozjemca ponownie pokazał swoją twarz, Wszystkie negocjacje z Iranem to „operacja przykrywka”. Nikt w to nie wątpił. Nikt tak naprawdę nie chciał niczego negocjować
— stwierdził przedstawiciel reżimu Putina, Dmitrij Miedwiediew. Były przywódca Rosji, obecnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa został zacytowany przez agencję Reutera.
Miedwiediew próbuje kwestionować także trwałość USA jako państwa.
Pytanie brzmi, kto ma więcej cierpliwości, by czekać na niechlubny koniec wroga. USA mają zaledwie 249 lat. Imperium Perskie zostało założone ponad 2500 lat temu. Zobaczymy, co za 100 lat…
— stwierdził.
Rosja oskarża o atak na „suwerenne i niezależne państwo”
Z kolei MSZ Rosji oskarżyło USA i Izrael o „zaplanowany i nieuzasadniony akt zbrojnej agresji” na Iran, który Rosjanie określili jako „suwerenne i niezależne państwo członkowskie ONZ”.
Moskwa żąda natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji. W poście zamieszczonym na Telegramie rosyjski resort zarzucił USA i Izraelowi, że „zasłaniając się obawą” o irański program atomowy, dążą do zmiany władz w Iranie.
Według MSZ wspólnota międzynarodowa musi natychmiast przedstawić obiektywną ocenę „nieodpowiedzialnych działań, które grożą dalszą destabilizacją sytuacji w regionie”.
MSZ podkreśliło, że szczególne zaniepokojenie budzi „seryjny charakter” ataków przypuszczanych w ostatnich miesiącach przez USA na międzynarodowe podstawy porządku światowego.
Resort zadeklarował, że Rosja tak jak dotąd jest gotowa „pomagać w pokojowych rozwiązaniach w oparciu o prawo międzynarodowe, wzajemny szacunek i równowagę interesów”.
PAP/Polsat News/oprac. Joanna Jaszczuk
