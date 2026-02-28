USA poinformowały, że atakom na Iran nadano kryptonim „Operacja Epicka Furia”. Z kolei Izrael przekazał, że celem byli najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Ali Chamenei, prezydent Masud Pezeszkian oraz szef sztabu sił zbrojnych Abdolrahim Musawi. Izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu, podała, że rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest „całkowicie zniszczona” po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran.
Izraelskie dowództwo podało, że w najbliższych godzinach i dniach powołanych zostanie łącznie około 70 tys. żołnierzy rezerwy, z których 50 tys. stawiło się już w bazach. Rezerwiści powołani zostaną głównie w celu wzmocnienia obrony powietrznej, obrony cywilnej oraz zabezpieczenia granic kraju.
Armia poinformowała wcześniej, że wykryła pociski balistyczne wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela. Eksplozje były słyszane w północnej części kraju, gdzie uruchomiono systemy obrony powietrznej. Reporterzy agencji AFP podali, że kilka głośnych eksplozji słychać było w Jerozolimie krótko po tym, gdy rozległy się syreny.
Dziś rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. Izrael poinformował o rozpoczęciu ataku wyprzedzającego. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.
Amerykańskie źródła o atakach na Iran
Minister obrony Izraela Israel Kac powiedział, że uderzenie ma charakter wyprzedzający. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.
Celami byli również sekretarz nowo powołanej irańskiej Rady Obrony Ali Szamkani oraz sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani – przekazały źródła.
Nie jest jasne, czy którykolwiek z wysoko postawionych irańskich urzędników ucierpiał w ataku – podkreśliła CNN.
W Teheranie nastąpiło rano kilkanaście eksplozji. Agencja Reutera podała, że jedno z uderzeń miało miejsce prawdopodobnie w pobliżu biura Chameneia. Ten jednak – według źródeł agencji – został przewieziony w bezpieczne miejsce i nie przebywał w chwili ataku w stolicy.
Rakiety uderzyły w okolice pałacu prezydenckiego, ale Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu - podały irańskie agencje prasowe Mehr i Tasnim.
Rezydencja Chameneia
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest „całkowicie zniszczona” po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran – podała izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Nie jest jasne, czy Chamenei przebywał tam w chwili ataku.
Dziennik „New York Times” opublikował zdjęcie satelitarne, na którym widać duże zniszczenia, przewrócone budynki i czarny dym wydobywający się z kompleksu używanego zwykle jako rezydencja Chameneia i miejsce, gdzie przyjmowani są wysokiej rangi urzędnicy.
Według Kanału 12 uderzenia wymierzone były we wszystkich najwyższych przedstawicieli władz Iranu.
W Teheranie nastąpiło w sobotę rano kilkanaście eksplozji. Agencja Reutera podała, że jedno z uderzeń miało miejsce prawdopodobnie w pobliżu biura Chameneia. Ten jednak – według źródeł agencji – został przewieziony w bezpieczne miejsce i nie przebywał w chwili ataku w stolicy.
Rakiety uderzyły w okolice pałacu prezydenckiego, ale prezydent Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu - podały irańskie agencje prasowe Mehr i Tasnim.
