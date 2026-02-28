Dziś rano doszło do ataku rakietowego USA i Izraela na Iran. Teheran zastosował odwet i uderzył w amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie. Reżim odpowiedział atakami w bazę USA w Bahrajnie
Władze Bahrajnu poinformowały w sobotę o ataku rakietowym na kwaterę główną amerykańskiej V Floty w stolicy kraju, Manamie.
Według świadków agencji Reutersa syreny słychać w Kuwejcie.
CNN przekazała, powołując się na niewymienionego z nazwiska urzędnika katarskiego, że nad krajem przechwycono dwie irańskie rakiety.
Sugeruje to, że Iran próbuje dokonać odwetu za atak ze strony USA i Izraela – oceniła amerykańska stacja.
Adam Bąkowski/PAP/X
