Odwetowe ataki Iranu. Trafiono amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Na zdjęciu obrona przeciwpowietrzna zneutralizowała irańską rakietę. Wpis Visegrád 24 na portalu X (screen) / autor: PAP/EPA/X-Visegrád 24 (screen)
Na zdjęciu obrona przeciwpowietrzna zneutralizowała irańską rakietę. Wpis Visegrád 24 na portalu X (screen) / autor: PAP/EPA/X-Visegrád 24 (screen)

Dziś rano doszło do ataku rakietowego USA i Izraela na Iran. Teheran zastosował odwet i uderzył w amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.

CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. USA i Izrael zaatakowały Iran. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie. Reżim odpowiedział atakami w bazę USA w Bahrajnie

Władze Bahrajnu poinformowały w sobotę o ataku rakietowym na kwaterę główną amerykańskiej V Floty w stolicy kraju, Manamie.

Według świadków agencji Reutersa syreny słychać w Kuwejcie.

CNN przekazała, powołując się na niewymienionego z nazwiska urzędnika katarskiego, że nad krajem przechwycono dwie irańskie rakiety.

Sugeruje to, że Iran próbuje dokonać odwetu za atak ze strony USA i Izraela – oceniła amerykańska stacja.

